Una lettera di Trump nell’album di compleanno di Epstein: il caso che fa discutere gli Usa

New York (Usa), 10 settembre 2025 – C'è anche una lettera scritta dall'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'interno di un album celebrativo regalato a Jeffrey Epstein per il suo 50esimo compleanno nel 2003. La raccolta in questione è stata resa pubblica ad inizio estate dal Wall Street Journal ed è stata presentata negli ultimi giorni al Congresso, suscitando grande scalpore e aprendo nuovi scenari attorno a una delle figure più controverse della storia contemporanea americana.

Lo stesso Trump ha subito colto l'occasione per difendersi affermando la falsità della lettera e la mancanza di correlazione tra la propria firma e quella ai piedi del testo. Il tycoon ha inoltre posto denuncia nei confronti del giornale citando in giudizio dipendenti, dirigenti, editori e persino il proprietario di News Corp, Rupert Murdoch. Un nuovo capitolo della vicenda Epstein che ha confermato nuovamente il ruolo primario che l'imprenditore, morto suicida in carcere nel 2019, ha mantenuto nel corso della sua vita nei confronti dell'elite americana.

Trump menzionato

Oltre alla presunta lettera rivolta ad Epstein per il suo compleanno, nella seconda pagina del libro incriminato appare anche una fotografia che ritrae il magnate insieme a Joel Pashcow, un membro del club Mar-a-Lago di Trump in Florida al tempo molto vicino all'attuale Presidente. Lo scatto vede protagonisti i due mentre tengono tra le mani, insieme ad altre due persone, un assegno dal valore di 22.500 dollari, che consisterebbe secondo la BBC e altri media Usa al pagamento per una donna che Trump avrebbe indirizzato ad Epstein stesso. La portavoce della Casa Bianca Karoline Lewitt ha annunciato ai giornalisti che le firme presenti sia nell'assegno in foto sia nella lettera non appartengono assolutamente a Trump, ma non si placano i dubbi e le critiche da parte dell'opinione pubblica.

Il libro di compleanno

L'album contiene ben 238 pagine di auguri, messaggi crudi, immagini e dediche di vario tipo al ricchissimo imprenditore, di cui non mancano tuttavia nemmeno le foto sessualmente esplicite e molteplici riferimenti a rapporti sessuali con giovani donne. Una pagina, ad esempio, mostra un disegno di un cartone animato raffigurante Epstein intento a regalare palloncini a ragazze nel 1983, contrapposto a un altro disegno del 2003 che vede l'uomo steso su una sedia a sdraio e circondato da ragazze. "Che grande paese!" recita la didascalia sottostante, mentre l'autore ha definito nel testo le immagini come "più appropriate di qualsiasi cosa esprimibile a parole".

Il libro del compleanno fornisce inoltre nuovi rivelazioni sulle modalità con le quali l'imprenditore è arrivato al successo e sulla discussa relazione con Ghislaine Maxwell, anche lei condannata per traffico sessuale. Nell'album si fa riferimento all'improvvisa ricchezza di Epstein, cresciuta a dismisura nel giro di poco tempo: tra le pagine viene spesso sottolineato come da un momento all'altro l'uomo d'affari avesse iniziato a 'collezionare case' e che il suo patrimonio fosse cresciuto 'molto velocemente'.

Le amicizie di Epstein

Il libro permette di fare maggiore chiarezza anche sui rapporti di amicizia che Jeffrey Epstein aveva stretto con gli uomini più potenti del tempo, che non sono comunque sospettate o accusate di avere commesso alcun illecito illegale. Non abbiamo tuttora la certezza che questi individui fossero al corrente delle perfide manie di Epstein, trattandosi di un'opera scritta risalente a tre anni prima dell'uscita dei vari scandali.

Nel testo sono presenti dediche scritte da figure importantissime quali Bill Clinton, ex presidente Usa negli anni '90, Lord Mandelson, ambasciatore UK negli Stati Uniti, il miliardario Leon Black e l'ex avvocato di Trump, Alan Dershowitz. Successivamente, legali del finanziere hanno consegnato la sua rubrica contenente i numeri di telefono di svariate celebrità, figure politiche e star dello show-business.

Tra le pagine non mancano poi gli accenni al ruolo molto importante che hanno avuto nei processi di traffico sessuale le fidanzate, gli assistenti e i vari dipendenti del ricchissimo criminale. Una donna non identificata, ad esempio, ha parlato di come fosse passata dall'essere una "casalinga divorziata di 22 anni" all'incontrare personalità come il sultano del Brunei, Clinton, Trump e il principe Andrew.