Democratici Usa ottengono la lettera di Trump a Epstein. Il presidente aveva detto che non esisteva

Washington, 8 settembre 2025 – I democratici della commissione di sorveglianza della Camera hanno ottenuto l'album del compleanno di Jeffrey Epstein contenente la lettera inviata all'ex finanziere da Donald Trump. Lo riportano i media americani. "Abbiamo la lettera a Epstein che Trump ha detto che non esisteva. È il momento che la Casa Bianca metta fine all'insabbiamento delle carte su Epstein”, ha detto il deputato della commissione di sorveglianza Robert Garcia. Trump nelle scorse settimana ha negato di aver scritto la lettera e fatto causa al Wall Street Journal e Rupert Murdoch per averla pubblicata.

L'album del compleanno di Epstein è stato ottenuto dalla commissione di sorveglianza dopo l'emissione di una mandato per la consegna di documenti inviato alla società di Jeffrey Epstein. In particolare, la commissione aveva richiesto: il testamento, qualsiasi carta che somigliasse alla lista clienti dell'ex finanziarie, il 'libro nero' dei contatti, i registri di volo e il presunto album di lettere degli amici per il 50mo compleanno di Epstein. Album rivelato nelle scorse settimane dal Wall Street Journal.

Cosa c’è scritto nella lettera di Trump

La lettera di Trump ottenuta dai democratici è come quella rivelata dal quotidiano della famiglia Murdoch. Il messaggio era contenuto nella sagoma di una donna nuda disegnata con un pennarello, con due archi a indicarne il seno e la firma di Trump sotto la vita, a indicarne i peli pubici.

Il testo dattiloscritto recitava una conversazione immaginaria fra Trump ed Epstein, scritta in terza persona. "Voce fuori campo: Nella vita ci deve essere qualcosa di più che avere tutto", iniziava il messaggio.

"Donald: Sì, c'è, ma non ti dirò di cosa si tratta. Jeffrey: Nemmeno io, perché so di cosa si tratta. Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey. Jeffrey: A pensarci bene, sì. Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, l'hai notato? Jeffrey: In effetti, era così chiaro per me l'ultima volta che ti ho visto. Trump: avere un amico è una cosa meravigliosa".

L’album è stato consegnato oggi ai parlamentari

Il messaggio del presidente Usa è stato raccolto insieme ad altri all'interno di un album da Ghislaine Maxwell, ex compagna del finanziere morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

L'album è stato consegnato oggi ai parlamentari dopo la richiesta inviata dal repubblicano James Comer, presidente del comitato, agli avvocati che rappresentano l'eredita' di Epstein. Dopo la pubblicazione di un articolo del Wall Street Journal, il primo a rendere nota l'esistenza dell'album e di un messaggio di Trump al suo interno, il presidente Usa ha smentito di avere scritto o disegnato alcunchè, facendo causa al quotidiano e ai suoi editori per diffamazione. "Ecco qui il messaggio a Jeffrey Epstein di cui il presidente ha negato l'esistenza", si legge in un post pubblicato su X dai componenti democratici del comitato.

"Buon compleanno, ogni giorno possa essere un altro segreto”

"Buon compleanno, e che ogni giorno possa essere un altro, meraviglioso segreto", si legge nella nota di Trump, scritta a macchina e inserita all'interno di un disegno che sembra raffigurare le fattezze di una donna nuda.