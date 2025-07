Lettera di 700 intellettuali e premi Nobel a von der Leyen e De Luca: “No al concerto del filo-putiniano Gergiev”

Roma, 18 luglio 2025 – Oltre 700 scienziati, artisti e intellettuali, tra cui diversi premi Nobel hanno sottoscritto una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen e al governatore Vincenzo De Luca per chiedere la cancellazione del concerto in programma il 27 luglio a Caserta diretto da Valery Gergiev ma anche l'istituzione di un'inchiesta sull'utilizzo di fondi pubblici per eventi legati alla propaganda russa nel territorio dell'Unione Europea e la promozione di un fondo culturale dedicato agli artisti che si oppongono al regime putiniano.

Il direttore d'orchestra Valery Gergiev

Memorial Italia, Ong formata da storici dell'Europa Orientale e appassionati di storia e cultura russe e ucraine, ha trasmesso la petizione a De Luca e von der Leyen, ma anche ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, per chiedere di “interrompere il dilagare della propaganda russa in Europa”. La petizione è stata sottoscritta da più di 700 persone in poco meno di un giorno. Tra i firmatari illustri figurano Oleksandra Matviichuk (direttrice del Centro per le Libertà Civili di Kiev, Premio Nobel per la pace 2022), Oleg Orlov, Svetlana Gannushkina e Irina Scerbakova di Memorial (Premio Nobel per la pace 2022), gli scrittori Herta Müller (Premio Nobel per la letteratura 2009), Jonathan Littell (Prix Goncourt 2006) e Mikhail Shishkin (Russian Booker Prize 2000), il coreografo Alexei Ratmansky (New York City Ballet, Dutch National Ballet), la storica Anna Foa (Premio Strega saggistica 2025) e la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

"Noi sottoscritti – si legge nel documento – scriviamo per esprimere la nostra più profonda preoccupazione per l'esibizione programmata di Valery Gergiev, sostenitore pubblico e ufficiale di Vladimir Putin, al festival Un'estate da Re di Caserta, in Italia, il 27 luglio 2025. Questo concerto, finanziato con fondi pubblici, segna il ritorno simbolico di Gergiev sulla scena culturale europea. Non si tratta di un atto neutrale. È un gesto politico, che rischia di legittimare il regime che rappresenta e la violenza che continua a scatenare”.

Un'altra petizione lanciata dall'Associazione dei Russi Liberi in Italia per chiedere alla regione Campania di annullare il concerto nell'ambito della manifestazione ‘Estate da Re’ ha superato in pochi giorni le 17mila firme su Change.org. Intanto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha replicato alla vicepresidente del Parlamento Ue, la dem Pina Picierno, che al congresso della Cisl ha definito il concerto "una ferita inaccettabile per la regione Campania e per l'Italia”.

"Lo ha invitato la Regione, il governo non c'entra – ha replicato il titolare della Farnesina – io sono contrario ma non posso fare nulla". Il timore è che ci possano essere proteste davanti al Palazzo Reale o persino all'interno della Reggia dove si terrà il concerto. Molti biglietti delle prime file sono esauriti e c'è il sospetto che se li siano accaparrati attivisti ucraini o dissidenti russi.