Roma, 3 maggio 2019 - Non è passata inosservata la gaffe su Leonardo Da Vinci del conduttore di '20 heures' su France 2 (tg francese). Nell'introdurre un servizio sulla figura simbolo del Rinascimento italiano il giornalista transalpino ha definito Leonardo “un genio francese”. A segnalare la clamorosa gaffe è stato ieri il Tg2: “Non si capisce - commenta il cronista della rete nazionale - se trattassi di sbadataggine o della bizzarra versione di uno ius soli che assegna la cittadinanza non alla nascita bensì alla morte, in effetti Leonardo morì in Francia il 2 maggio di 500 anni fa, oppure l'apertura del fronte artistico nell'espansionismo esagonale d'Oltralpe”.

Secondo Silvano Vinceti, presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali ed esperto di Leonardo, avocare Leonardo alla Francia è "un colpo di sole storico". Vinceti, intervistato dall'AdnKronos, ricorda che "Leonardo si è formato prima a Firenze negli anni del suo apprendistato con Verrocchio realizzando la sua attività di architetto in Toscana. Poi è andato a Milano dove è stato 30 anni sotto Ludovico il Moro". Nel capoluogo lombardo "si è misurato di più con la sua 'parte' scientifica mentre a Firenze è stato dominato dalla filosofia e dalla dimensione dell'ermetismo. Come fanno a dire che Leonardo è francese visto che ha vissuto soltanto gli ultimi due anni in Francia?". Un periodo in cui, ricorda Vinceti, "non ha più dipinto".