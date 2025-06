Usa, legge di spesa al voto. E Musk torna ad attaccare Trump: “Distruggerà milioni di posti di lavoro”

Washington, 28 giugno 2025 – Elon Musk torna ad attaccare in modo pesante la legge di spesa di Donald Trump. “Distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese!”, ha scritto su X l'uomo più ricco del mondo. E ha definitoil presidente Usa, suo ex alleato politico, "totalmente folle e distruttivo”.

"Elargisce sussidi alle industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro", ha insistito il patron di Tesla che ha lasciato l’amministrazione Trump dopo un durissimo scontro con il presidente un mese fa.

I tentativi dell’opposizione di bloccare la legge

Intanto il senatore democratico Chuck Schumer ha chiesto ai suoi di proporre in aula una lettura completa della legge di Donald Trump per rallentarne l'approvazione. Lo riferisce il New York Times. Il voto preliminare è previsto oggi (nella notte italiana), ma ci vorrebbero ore per leggere tutto il provvedimento di 940 pagine. Il leader della minoranza al Senato è sottoposto a forti pressioni da parte di altri democratici affinché utilizzi qualsiasi meccanismo a sua disposizione per ostacolare l'approvazione del disegno di legge.

Trump: “Buona giornata della grande e bella legge"

Mentre al Senato si fa la conta dei voti per approvare la sua legge di spesa, Donald Trump ha trascorso la mattinata di sabato giocando a golf con i senatori repubblicani Rand Paul e Linsey Graham. Quest'ultimo ha postato su X una foto che lo vede sorridente sul green accanto al presidente. "Buona giornata della grande e bella legge!", ha scritto scherzando anche sul fatto che lui, il tycoon e Paul hanno sconfitto una squadra formata dal senatore Eric Schmitt e dal direttore della Cia John Ratcliffe.