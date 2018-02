Varsavia, 1 febbraio 2018 - Bufera in Polonia (e non solo) dopo l'approvazione della controversa legge sull'olocausto. Il Senato di Varsavia, dove il partito conservatore Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski ha la stragrande maggioranza, ha dato via libera al testo che, in sintesi, prevede condanne fino a tre anni di prigione per coloro che attribuiscono alla nazione o allo stato polacco la corresponsabilità per la Shoah, oppure negano i crimini compiuti durante la guerra sui polacchi da parte dei nazionalisti ucraini.

Durissime le proteste delle opposizioni che non hanno comunque impedito la votazione, avvenuta poco prima delle due di questa notte. A favore della legge si sono espressi 57 senatori, 23 i contrari e solo due astenuti. Una maggioranza schiacciante, insomma. Resta ora un ultimo passaggio formale prima che il provvedimento diventi operativo, ovvero la firma del capo di Stato Andrzej Duda.

LE REAZIONI - Il contenuto della legge ha sollevato polemiche dentro e fuori i confini polacchi. Ieri un gruppo di senatori Usa della commissione contro l'antisemitismo ha rivolto un appello a Duda affinché non firmi la misura, mentre il Dipartimento di stato degli Usa ha invitato i parlamentari polacchi a fare un passo indietro per non peggiorare le relazioni fra gli Stati uniti e la Polonia. Altre proteste giungono in Polonia da parte del Knesset d'Israele nonché del ministero degli Esteri dell'Ucraina. Pis dopo la seduta di ieri sera ha deciso che oggi il governo di Varsavia del premier Mateusz Morawiecki rilascierà una speciale dichiarazione sulla nuova legge.

La tensione con Gerusalemme è palpabile: il ministro dei Trasporti israeliano, Israel Katz, esponente del Likud, ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di richiamare l'ambasciatore israeliano in Polonia per consultazioni. Yoav Gallant, ministro dell'edilizia, definise la legge "un caso di negazione della Shoah". Durissimo il suo tweet: "La memoria dei sei milioni di ebrei uccisi è più forte di qualsiasi legge. Proteggeremo la loro memoria e faremo nostra la lezione: la capacità di difenderci da noi stessi".

החוק שאישר הלילה הסנאט בפולין הוא הכחשת שואה.



זיכרון ששת המליונים חזק מכל חוק.

ננצור את זכרם ונפנים את הלקח - היכולת להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. pic.twitter.com/VYlyIQ85sf — יואב גלנט (@yoavgallant) February 1, 2018

"Nessuna legge polacca può cambiare la storia. Noi non dimenticheremo mai", ha scritto su Facebook il centrista Yair Lapid, all'opposizione, indicato come uno dei principali sfidanti di Netanyahu in caso di elezioni e tra i primi a denunciare l'iniziativa polacca. Ieri è stata presentata alla Knesset una proposta di legge di reazione alla norma polacca, che ha ottenuto l'appoggio di principio di 61 deputati su 120. Il testo prevede pene fino a cinque anni di carcere per coloro che "minimizzano o negano il ruolo di coloro che hanno aiutato i nazisti nei crimini commessi contro gli ebrei". In Italia a commentare la vicenda è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha bollato la legge come "un'inutile provocazione".