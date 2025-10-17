Lecornu si salva per 18 voti e promette: "Sul Bilancio si potrà negoziare"

Sebastien Lecornu incassa (di misura) la fiducia dell’Assemblea Nazionale e si prepara a una prevedibile battaglia parlamentare sul Bilancio. L’aula ha respinto entrambe le mozioni di censura presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National: le due mozioni non hanno però ottenuto i 289 voti necessari a far cadere il governo e si sono fermate rispettivamente a 271 e 144.

Determinante la scelta dei Socialisti di non votare contro il governo (nonostante ci siano stati sette franchi tiratori), dopo che Lecornu ha annunciato il rinvio della riforma delle pensioni, misura voluta da Macron.

Prima del voto, il premier ha parlato di "momento di verità tra l’ordine repubblicano e il disordine", invitando i deputati a non "tenere in ostaggio il bilancio". Superato l’ostacolo della sfiducia, il vero banco di prova sarà ora la discussione sulla legge di Bilancio, che inizierà la prossima settimana. Lecornu ha promesso di non ricorrere all’articolo 49.3 della Costituzione – lo strumento che consente di far approvare un testo senza voto, salvo mozione di censura – utilizzato finora per far passare tutte le manovre dal 2022.

Si apre così una fase di incertezza: ogni misura dovrà essere negoziata in Aula, in un Parlamento diviso in tre blocchi e senza maggioranze stabili. La sinistra radicale giudica "inaccettabili" i tagli previsti nella manovra, mentre i socialisti promettono di "correggere un bilancio ingiusto e recessivo". Il Rassemblement National annuncia battaglia "articolo dopo articolo".