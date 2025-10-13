Lecornu e l’impasse francese, il politologo: “Macron rappresenta di fatto un ostacolo, ma sono i partiti a rischiare di più”

Parigi, 13 ottobre 2025 – Perché la Francia è diventata ingovernabile? Quali sono le responsabilità di Macron? Quali sono le opzioni concrete ora? proviamo a fare un po’ di chiarezza col politologo Antoine Bristielle, direttore dell’Osservatorio dell’opinione della Fondazione Jean-Jaurès, vicina al Partito Socialista, e professore di scienze sociali e politiche.

Il nuovo governo di Lecornu subirà lo stesso destino del precedente?

“Nonostante la presenza di persone della società civile, che potrebbe far pensare a un governo tecnico, la maggior parte dei ministri sono dei fedeli di Macron. Siamo ancora lontani dalla ‘rottura’ promessa. I ministri dei Républicains nominati sono stati esclusi dal partito, il Rassemblement national e la France insoumise, hanno già presentato una mozione di sfiducia. È il Partito Socialista ad avere in mano il destino del governo Lecornu: se voterà la sfiducia, il governo cadrà prima della fine della settimana”.

È davvero una situazione inedita per la Francia?

“L’impossibilità di formare un governo sì. Siamo abituati ad avere una maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale. La coabitazione che abbiamo conosciuto in passato con Chirac, Balladur o Jospin – cioè quando la maggioranza dei deputati non apparteneva allo stesso schieramento politico del presidente – garantiva comunque una certa stabilità. Oggi sembra che sia impossibile avere un governo duraturo. Il parlamento è spaccato in tre blocchi, incapaci di andare d’accordo”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affidato nuovamente l'incarico di primo ministro a Sebastien Lecornu (Ansa)

Perché un governo tecnico “all’italiana” non è un’alternativa?

“Perché le ‘linee rosse’ del partito socialista e dei Verdi, gli unici disposti a trattare, risultano inaccettabili per Emmanuel Macron. Il nodo non riguarda tanto i volti, quanto la linea politica del futuro governo. Anche con esperti e tecnici come ministri, trovare un compromesso sulle questioni economiche è complicato: le posizioni dei centristi, per non parlare della destra, e della sinistra sono agli antipodi. Non esiste una posizione intermedia su cui costruire un compromesso: si tratta di scelte di società profondamente diverse”.

Qual è l’ostacolo principale: è colpa di Macron o dei partiti?

“Il presidente Emmanuel Macron rappresenta di fatto un vero ostacolo. Un premier può durare solo se dispone di una maggioranza all’Assemblea Nazionale. E questo, sembra un dettaglio che Macron non ha colto dopo le ultime elezioni legislative o che si rifiuta di accettare. La scelta di nominare Barnier, poi Bayrou e ora Lecornu, è la prova del tentativo di tenere insieme il centro e la destra moderata, per non perdere la maggioranza relativa all’Assemblea. Detto questo, anche i partiti sono intrappolati in un sistema politico alquanto particolare: le elezioni presidenziali, dove alla fine rimane un solo partito con il proprio campione, dominano le dinamiche parlamentari. È per questo che manca la cultura del compromesso in Francia”.

Qual è il peso dell’opinione pubblica sulle strategie dei partiti?

“Dipende dai partiti. Per il centrodestra dei Républicains, ad esempio, c’è un divario tra la Camera bassa, dove i deputati si oppongono alla sfiducia e a nuove elezioni per paura di perdere il seggio, e il Senato, che mantiene invece una posizione molto dura nei confronti di Macron. La strategia del Partito socialista invece, di tirare la coperta a sinistra, è un rischio: oltre all’improbabile insuccesso, la pressione dei cittadini e degli altri partiti di sinistra, come la France insoumise, che li definisce senza giri di parole “traditori”, è fortissima”.

In che modo le improbabili dimissioni di Macron risolverebbero la situazione?

“Per rispondere, bisogna fare un passo indietro e tornare alle elezioni presidenziali del 2022. All’epoca, il contesto internazionale con lo scoppio della guerra in Ucraina, ha impedito un vero dibattito. Emmanuel Macron è stato rieletto con un tasso di popolarità estremamente basso, principalmente per impedire all’estrema destra di conquistare l’Eliseo. Le grandi scelte politiche non sono state chiaramente definite, non c’è stata una vera e propria boccata d’aria democratica. Di conseguenza, agli occhi dell’opinione pubblica, anche la legittimità del potere in carica appare piuttosto debole”.

Un ritorno alle urne permetterebbe di restituire legittimità alle istituzioni?

“Una nuova elezione presidenziale permetterebbe di chiarire e definire delle scelte che, in seguito, sarebbero più facilmente accettate. Poiché queste decisioni verrebbero sancite dal voto popolare, i partiti politici ci penserebbero due volte prima di rimetterle in discussione. Il mandato del presidente della Repubblica non è revocabile. I sondaggi non hanno alcuna influenza sulla scelta del presidente di restare o meno. E non sarebbe nemmeno la prima volta che un presidente è impopolare: François Hollande aveva toccato livelli di consenso ancora più bassi, ma nessuno, all’epoca, parlava di destituzione”.

Perché la pressione su Macron è molto più forte che su Hollande?

“Perché agli occhi dei francesi appare come l’ostacolo principale. I suoi tentativi di ricondurre ancora e ancora gli stessi, nonostante non abbia più una maggioranza, danno l’impressione di un rifiuto di rispettare la volontà e gli equilibri politici oggettivi all’Assemblea. È lui stesso ad attirare la pressione. Inoltre, rispetto a 10 anni fa, la società è cambiata: c’è uno scontro crescente tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, che divide in silenzio la società francese. L’idea che il popolo debba poter controllare e revocare i propri rappresentanti in caso di disaccordo si fa sempre più strada, soprattutto in movimenti come La France Insoumise”.

Anziché dimettersi, Macron potrebbe accentrare ancora di più il potere? “Siamo tutti sorpresi dalle scelte politiche del presidente da due anni a questa parte. Se decidesse di ricorrere all’articolo 16 della Costituzione, che ‘istituisce un periodo temporaneo di concentrazione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle mani del Presidente della Repubblica, con l’obiettivo di salvaguardare la democrazia e di ristabilire, nel più breve tempo possibile, il normale funzionamento dei poteri pubblici’ sarebbe una decisione ben lontana dallo spirito democratico e provocherebbe una forte reazione sociale. Credo piuttosto che Macron, spazientito dalle infinite richieste dei suoi e delle opposizioni, finirà per minacciare i partiti di elezioni legislative anticipate. In fin dei conti, sono loro che rischiano di ritrovarsi con la metà dei seggi”.