Lecornu fa il (governo) bis: "Per fare la manovra finanziaria"

Il neo (ri)nominato premier francese Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Secondo il suo entourage, il primo ministro "ha proposto un mix di società civile con profili esperti e giovani parlamentari". Ma l’esecutivo comprende anche diversi membri già presenti nei governi precedenti, provenienti dal campo centrista del presidente Macron e dai conservatori alleati, oltre ad alcune personalità esterne alla sfera politica.

Non cambiano i ministri dell’Economia, Roland Lescure, e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, stando a quanto annunciato ieri sera dopo un colloquio di poco meno di tre ore del premier con il capo dell’Eliseo. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, è nominato ministro degli Interni al posto di Bruno Retailleau, capo dei Républicains che hanno deciso di non entrare a far parte del Lecornu 2. L’ex ministra del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, conferma per Gérald Darmanin alla Giustizia e per Rachida Dati alla Cultura, novità al Lavoro che sarà guidato dall’ex presidente delle Ferrovie-Jean-Pierre Farandou. Sono sei e non hanno obbedito all’indicazione dei vertici.

Secondo quanto si apprende, il partito – che aveva annunciato di non entrare con propri membri nel nuovo esecutivo – ha deciso di escluderli dai propri ranghi.

"Viene nominato un governo con una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell’anno. Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo con assoluta libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: l’interesse del Paese". Sono le parole scelte dal premier francese Sébastien Lecornu – e pubblicate sul suo profilo X – per varare la sua nuova squadra. Con la speranza di trovare una maggioranza disposta a sostenerla all’Assemblea Nazionale.