Francia, Lecornu e la promessa di una vera “rottura” politica. In cosa è davvero diverso da Bayrou

Roma, 11 settembre 2025 – Sono bastati tre minuti a Sébastien Lecornu, nuovo premier francese, per smarcarsi dall’approccio e dalla visione politica del suo predecessore François Bayrou, nel cortile del Palazzo Matignon, durante il passaggio di consegne. “Ne abbiamo parlato a lungo tra di noi, ma lo dico anche qui: ci vorranno delle rotture. E non solo nella forma, nel metodo. Rotture anche nel merito, nella sostanza”, ha promesso Lecornu davanti ai microfoni e ai circa 300 invitati presenti, tra cui tutti i ministri dell’esecutivo uscente. In particolare, il nuovo premier è convinto della necessità di essere “più creativi, ogni tanto più tecnici e precisi nel modo di lavorare con le opposizioni”. Opposizioni che lo attendono al varco: la nomina lampo decisa da Emmanuel Macron a favore del più fedele dei suoi ministri, è stata accolta come un affronto da tutti i partiti di opposizione e ha stroncato sul nascere le speranze di un cambio di passo. Niente grandi discorsi quindi sulla “verità da dire ai francesi”, né metafore “sull’ascesa dell’Himalaya” dei predecessori: il giovane premier francese ha preferito mostrarsi “umile” e “sobrio” davanti “all’instabilità e alla crisi politica” che attraversano la Francia da un anno a questa parte.

Il passaggio di consegne tra Bayrou e Lecornu

Bayrou-Lecornu: le differenze

Separati da 35 anni, François Bayrou e Sébastien Lecornu non appartengono solo a generazioni diverse, ma esercitano il potere in maniera opposta e non intrattengono lo stesso rapporto con i media e con l’opinione pubblica. Se Bayrou è un volto noto della politica francese, abituato ad esprimersi nei telegiornali e tre volte candidato alle elezioni presidenziali, il secondo non ha profili social e concede raramente interviste, nonostante la lunga carriera politica cominciata 20 anni fa. Bayrou ha spesso finto aperture all’estrema destra e al Partito socialista, salvo poi temporeggiare e preferire il lavoro solitario. Nel caso della legge di bilancio, tenuta segreta fino all’ultimo, l’ex premier ha presentato il frutto delle sue riflessioni dopo settimane di clausura, lasciando margini di manovra minimi per eventuali modifiche. Anche il suo “conclave” sulla riforma delle pensioni, l’occasione per i sindacati di rimettere sul tavolo le misure critiche “senza tabù”, si è rivelato un’operazione di comunicazione politica, finita in un buco nell’acqua. L’assenza di coordinamento con i suoi stessi alleati, spesso all’oscuro delle posizioni ufficiali del governo su vari temi, gli è valsa molte critiche dai deputati del suo campo e il numero inatteso di voti che lo hanno sfiduciato, è la prova del poco entusiasmo suscitato da Bayrou in questi nove mesi. Il metodo di lavoro di Lecornu, perlomeno guardando al bilancio degli ultimi tre anni da ministro della Difesa, è diverso. Con la legge di programmazione militare pluriannuale, adottata definitivamente nel luglio 2023, è riuscito nella difficile impresa di raccogliere i voti del centro, del Rassemblement national e ottenere l’astensione del Partito socialista e degli ecologisti. Risultato: con 408 voti a favore, 53 astenuti e 87 voti contrari, il testo, che prevedeva un aumento delle spese militari del 40% fino al 2030 rispetto al bilancio precedente, è una delle poche leggi approvate senza ricorrere all’articolo 49, comma 3, lo strumento per forzare l’adozione in Parlamento.

L’unica concessione di Emmanuel Macron

Rispetto all’esperienza di governo di Bayrou, il presidente francese ha comunque preso atto dello stallo e della polarizzazione tra le varie forze politiche che compongono il Parlamento. Consapevole di non poter contare sul tacito sostegno del Rassemblement national e per evitare che una mozione di sfiducia faccia cadere il governo immediatamente dopo la nomina dei ministri, Emmanuel Macron ha chiesto al nuovo premier di consultare le forze politiche e di trovare un accordo con queste, in particolare sulla legge di bilancio 2026, prima di tornare da lui con una lista di ministri. La formazione del governo potrebbe quindi richiedere molto tempo, nonostante il premier abbia cominciato già poche ore dopo il discorso di investitura a ricevere i leader dello “zoccolo comune”: Gabriel Attal, segretario generale del partito presidenziale Renaissance, Bruno Retailleau, presidente dei Républicains e ministro dell’interno e il leader centrista di Horizons, Edouard Philippe. Nei prossimi giorni sono attesi a Matignon anche i capigruppo del Partito socialista e degli Ecologisti. Olivier Faure, segretario generale del Partito socialista, ha già dichiarato che è necessario “rompere con la politica condotta da 8 anni”, a cominciare dal ricorso compulsivo all’articolo 49.3: “Sarebbe una dimostrazione sincera di un cambio di metodo”. Stesso tono da parte di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national, che offre al premier una sola alternativa: “rottura o censura”. La sfida è ambiziosa, ma il premier, che ha sicuramente pesato le sue parole, ha promesso alle Francesi e ai Francesi: “ce la faremo”.