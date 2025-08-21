Le trattative sul bilaterale. Trump chiama Orbàn:: "Togli il veto a Kiev nell’Ue"

Donald Trump chiama Viktor Orbàn, il più putiniano dei leader europei. Obiettivo: reclamare dal primo ministro ungherese la doppia disponibilità a ospitare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina e a non ostacolare l’adesione di Kiev alla Ue. La rivelazione di Bloomberg – di una telefonata Washington-Budapest subito dopo la conclusione del vertice di lunedì con i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – appare confermata dalle successive parole di Orbàn: "L’adesione dell’Ucraina all’Unione non offre alcuna garanzia di sicurezza". Di conseguenza, "collegarla alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso", stima il premier magiaro, orgogliosamente allineato alla narrativa di Mosca (che per le più varie ragioni preferirebbe Istanbul a Budapest, a Vienna o a Ginevra).

Di certo, l’ipotesi di un primo tavolo in Ungheria (con successivo vertice a tre sovrinteso da Washington) è soluzione sgradita a Kiev. Zelensky non si dà neppure la pena di esprimerlo (dovendo compiacere Trump). Anche a molti Paesi europei la scelta risulta inopportuna. Lo esplicita il primo ministro polacco Donald Tusk: "Budapest? Forse non tutti lo ricorderanno, ma nel 1994 l’Ucraina ottenne già garanzie di integrità territoriale da Stati Uniti, Russia e Regno Unito. A Budapest. Forse sono superstizioso, ma questa volta proverei a trovare un altro posto". La sottolineatura arriva nel giorno in cui un drone russo precipita nell’area di Lublino. "La Russia sta nuovamente provocando i Paesi Nato. Dopo gli incidenti avvenuti in Romania, Lituania e Lettonia, ci troviamo di nuovo di fronte a un drone russo", è l’accusa del numero uno della difesa polacca Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Neppure a Mosca l’eventuale sbarco a Budapest suscita particolari entusiasmi: sia per motivi logistici (qualsiasi sia la rotta, l’aereo presidenziale di Vladimir Putin dovrebbe solcare i cieli di almeno un paese Nato); sia per la tempistica evocata (7-15 giorni sembrano troppo pochi, perché i temi sul tavolo richiedono adeguate intese di metodo). Ovviamente, almeno a livello ufficiale, la Russia non si tira indietro: "Siamo pronti a lavorare in qualsiasi formato, con la consapevolezza che il lavoro sarà onesto e non si limiterà a tentativi", rivendica il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che pure non fa mistero dei suoi dubbi: "Qualsiasi contatto che coinvolga i leader deve essere preparato in modo molto accurato", cioè "passo dopo passo, gradualmente, a livello di esperti, attraverso tutti i passi necessari".

Il capo della diplomazia russa prima rievoca il percorso iniziato a Istanbul nel 2022 con teoriche garanzie all’Ucraina "fornite dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu", poi censura "l’escalation piuttosto aggressiva degli europei": "Tentativi piuttosto goffi – così li definisce – di cambiare la posizione dell’amministrazione Trump e personalmente del presidente". La Russia, nei panni di “parte avversa“, teme infatti di restare esclusa dalle trattative sulle garanzie all’Ucraina. È lo scenario prioritario al quale lavorano Coalizione dei Volenterosi e Ue. Anche per aumentare la pressione su Putin che, se per questo motivo ritirasse la propria disponibilità al bilaterale con Zelensky (già definito "il burattino dell’Occidente"), diventerebbe inadempiente con Trump. Lavrov gioca d’anticipo: "Ogni discussione sulla sicurezza dell’Ucraina senza la partecipazione di Mosca rappresenta una strada verso il nulla".

"Sono ottimista, devo esserlo. Ma pensavo sarebbe stato più facile", ammette Trump in un’intervista con Mark Levin. E ai molti distinguo del Cremlino, la portavoce della Casa Bianca Karolin Leavitt risponde così: il presidente rinuncia alle previste ferie al golf club di Bedminster, in New Jersey, perché "ha una missione" e "vuole battere il ferro finché è caldo".