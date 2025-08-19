Le trattative per Gaza. Hamas accetta la tregua. Ma Israele non si fida

Una nuova proposta per una tregua a Gaza – pressoché identica a quella posta sul tavolo un mese fa dall’emissario statunitense Steve Witkoff – è stata rilanciata dagli sforzi congiunti dei mediatori di Egitto e Qatar ed è stata pubblicamente approvata da Hamas. Ma ancora una volta questi sviluppi sono accompagnati da espressioni di scetticismo anche perché sul tavolo restano irrisolti nodi centrali. Ad ogni modo Netanyahu – che ieri era impegnato nella Striscia con il capo di stato maggiore Zamir nella elaborazione di piani di una grande offensiva contro Gaza City – ha accolto questi sviluppi con ostentato compiacimento: "Dalle informazioni diffuse dai media – ha affermato – si evince un punto centrale: che Hamas è sotto una pressione immensa".

Nelle settimane scorse Hamas aveva irrigidito le proprie posizioni anche per la grande emozione internazionale per le scene di fame a Gaza (che avevano costretto Israele alla difensiva) e per le prese di posizione di importanti Paesi occidentali a favore del riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente. Con l’arresto delle trattative Netanyahu aveva ordinato all’esercito di preparare progetti per una "offensiva decisiva" contro Hamas a Gaza e di conseguenza le diplomazie del Qatar e dell’Egitto si sono rimesse al lavoro alacremente. Alle loro pressioni si sono poi aggiunte anche quelle dello Stesso Trump che ieri, sulla sua rete ‘Truth’, ha incoraggiato Netanyahu a ingranare una marcia per travolgere finalmente Hamas. "Vedremo il ritorno degli ultimi ostaggi quando Hamas sarà sottoposto ad un confronto e distrutto!!! Prima ciò avverrà, migliori saranno le probabilità di un successo. Giocate per VINCERE – ha insistito il ‘DJT’ – o non giocate affatto". Netanyahu non poteva ricevere dalla Casa Bianca un messaggio più esplicito di sostegno. Quanto tutto ciò abbia contribuito a rendere più flessibile la posizione di Hamas resta da vedere.

Nel frattempo l’organizzazione è tornata a esprimersi per un accordo parziale relativo a una tregua di 60 giorni durante i quali dovrebbe essere concordata una tregua permanente accompagnata da un ritiro delle forze armate ad un "perimetro" lungo i bordi della Striscia, alla piena apertura del valico di Rafah con l’Egitto e con l’ingresso di massicci aiuti alla popolazione che sarebbero distribuiti da organizzazioni legate all’Onu. Hamas libererebbe allora, in due scaglioni, 10 ostaggi vivi e i resti di altri 18. Ma qui si entra nel terreno minato dei dissensi che rischiano di far naufragare ogni intesa. "Il nostro obiettivo – ha detto una fonte vicina a Netanyahu – è un accordo generale, non parziale". Israele vuole anche ottenere garanzie relative al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione della Striscia. Inoltre, secondo la televisione pubblica israeliana Kan, Hamas esige in cambio degli ostaggi la liberazione non solo di palestinesi condannati all’ergastolo per attentati in Israele ma anche di membri della ‘Nukhbe’: l’unità di élite di Hamas che il 7 ottobre commise orrendi crimini nei kibbutzim di frontiera nel Negev. Ministri di estrema hanno già chiarito che si dissocerebbero da Netanyahu se, malgrado tutto, accettasse ora un accordo parziale che lasciasse Hamas sul terreno.

Domenica – in una massiccia dimostrazione di sfiducia verso il loro governo – centinaia di migliaia di israeliani sono scesi nelle strade per reclamare la fine della guerra a Gaza, accompagnata da un accordo che garantisca il ritorno di 20 ostaggi ancora vivi e dei corpi di altri 30. Ieri, prima che all’orizzonte comparisse di nuovo il ‘Piano Witkoff’ per un accordo paziale, gli organizzatori delle proteste hanno anche inoltrato una accorata lettera a Trump per chiedere il suo sostegno. Rivolti al governo israeliano hanno preannunciato che la protesta non si è esaurita. Domenica 24 agosto, hanno precisato, ci sarà un’altra giornata di lotta: "Israele si fermerà".