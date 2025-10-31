Le svolte di Trump: "Faremo test atomici". Intesa con Xi sui minerali

di Marta OttavianiROMAMeno di due ore per un successo "da 12 su una scala da 1 a 10". Il presidente americano Donald Trump esce entusiasta dal faccia a faccia con Xi Jinping in Corea del Sud, il primo dopo sei anni. Sul tavolo tutti i nodi cruciali — commercio, tecnologia, sicurezza — con un’unica esclusione: Taiwan. Più che un grande accordo, si tratta di una tregua commerciale, ma il clima, per la prima volta da tempo, è disteso. Il prossimo incontro si terrà in Cina ad aprile, segnale di un riavvicinamento che conviene a entrambi. Trump ne approfitta anche per mandare un messaggio alla Russia: "Ho ordinato al Dipartimento della Guerra di riprendere i test nucleari", scrive su Truth, reagendo alle esercitazioni di Mosca in Kamchatka.

L’intesa — della durata di un anno e rinnovabile — prevede una riduzione dei dazi americani sul Made in China: dal 20% al 10% per i prodotti colpiti a febbraio e dal 55% al 45% per quelli tassati ad aprile, in risposta alla presunta inazione di Pechino contro il fentanil. In cambio, la Cina s’impegna a contrastare il traffico della sostanza e a riaprire le esportazioni di terre rare, cruciali per l’industria americana, sospese dopo l’ultima escalation tariffaria. Pechino tornerà inoltre ad acquistare soia e gas liquefatto statunitense, mentre Washington rinvierà di un anno la stretta sulle terre rare e le tasse portuali speciali imposte alle navi cinesi. L’accordo, che non è stato formalizzato in una dichiarazione congiunta, è stato illustrato quasi interamente da Trump. Più cauto Xi Jinping, che ha definito Stati Uniti e Cina "due grandi navi che devono navigare insieme, anche se non sempre nella stessa direzione". E ha ribadito che "è normale per le due maggiori economie mondiali avere attriti", aggiungendo che lo sviluppo della Cina "va di pari passo con la vostra visione di rendere l’America di nuovo grande". Il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti a evitare "il circolo vizioso delle ritorsioni reciproche" e a concentrarsi su una cooperazione che includa malattie infettive, immigrazione illegale e IA.

Trump ha lodato gli sforzi di Xi per la stabilità globale, ma ha rimarcato le divergenze sul Medio Oriente, dove Pechino resta vicina all’Iran, e sulla guerra in Ucraina, su cui la Cina si è detta disponibile a collaborare. Il presidente americano ha espresso rammarico per non aver incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un, promettendo di tornare presto in Asia per un vertice anche con lui. Sulla Russia, invece, i toni si fanno più duri. "Altri Paesi testano armi nucleari", ha detto Trump, "e noi faremo lo stesso. Gli Stati Uniti restano la prima potenza atomica mondiale". Il tycoon ha ricordato di aver modernizzato l’arsenale durante il suo primo mandato e ha avvertito che la Cina, oggi terza, potrebbe colmare il divario entro pochi anni.

L’intesa è accolta con sollievo ma anche con prudenza. Le Borse mondiali restano caute: l’accordo, osservano gli analisti, stabilizza i rapporti senza risolvere le divergenze strutturali tra Washington e Pechino. Per alcuni, si tratta solo di una pausa strategica, utile a entrambi i Paesi per rendersi più indipendenti nei settori chiave. Altri notano come la tregua serva più a evitare una distruzione reciproca che a favorire una reale integrazione economica. Nel braccio di ferro, Xi appare il vero vincitore: ha ottenuto un taglio dei dazi e la sospensione delle restrizioni sulle aziende cinesi nella lista nera Usa. Trump, dal canto suo, può rivendicare una vittoria tattica con le nuove commesse agricole. Il tycoon ostenta comunque fiducia: parla di "un successo straordinario" e conferma la sua visita a Pechino in aprile, "a testimonianza dell’amicizia che mi lega a Xi".