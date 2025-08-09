“Le donne non dovrebbero votare”. E il capo del Pentagono condivide il video choc con la tesi del pastore cristiano

New York, 9 agosto 2025 – Le donne non dovrebbero poter votare. Sembra esserne convinto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha condiviso sul suo profilo X un video della Cnn ad alcuni pastori di una chiesa nazionalistica cristiana statunitense. Nello specifico, Hegseth rilancia un servizio incentrato su Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese Evangeliche Riformate (Crec) in Idaho. Nella clip vengono intervistati altri pastori di questa confessione religiosa, convinti che il diritto di voto delle donne andrebbe abrogato e che in un mondo ideale le persone dovrebbero votare come famiglie. Uno di loro, Jared Longshore, afferma addirittura di sostenere l'abrogazione del 19° emendamento (quello che appunto garantisce il diritto di voto alle donne, ndr). Nel servizio, inoltre, Wilson afferma di non credere che le donne debbano ricoprire posizioni di comando nell'esercito, né che debbano essere in grado di ricoprire ruoli di combattimento di alto profilo. Frasi che ricordano la posizione espressa dal capo del pentagono a dicembre 2024, secondo cui la presenza del 'gentil sesso' nell'esercito "non ci ha reso più efficaci, non ci ha resi più letali, ha reso il combattimento più complicato".

Il post del capo del Pentagono, Pete Hegseth, su X

"Vorrei che questa nazione fosse una nazione cristiana e vorrei che questo mondo fosse un mondo cristiano", dice tra le altre cose Wilson. Non a caso Hegseth commenta su X: "All of Christ for All of Life" (Tutto Cristo per tutta la vita"). D'’altra parte, il video della Cnn mostra anche lo stesso capo del dipartimento della Difesa Usa mentre partecipa a una funzione nella chiesa di Wilson.