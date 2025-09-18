Le armi Usa verso Kiev

L’Unione Europea c’è ed è determinata a supportare l’Ucraina fino a quando sarà necessario, oltre a lavorare per il suo ingresso nel club di Bruxelles. A dirlo è la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ieri si trovava a Kiev. Una visita dall’alto valore simbolico, alla quale però si è voluto dare anche un forte significato pratico. Per questo, la numero uno dell’Eurocamera ha inaugurato la sede del Parlamento Europeo nella capitale ucraina. Una ‘voce diretta sul campo’ come l’ha definita, per ‘camminare la fianco dell’Ucraina ogni giorno’.

"Dobbiamo essere chiari su quale tipo di pace stiamo cercando – ha spiegato Metsola all’inizio del suo intervento alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino -. Una falsa pace ritarderà solo un altro conflitto con il rischio che sia ancora più grande. La pace che cerchiamo deve essere permanente, basata sulla giustizia e sulla dignità".

Metsola, da sempre una delle massime sostenitrici dell’Ucraina in sede europea, ha poi sottolineato come a Bruxelles si lavori per esercitare la maggior pressione possibile sulla Russia, annunciando che il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro il Paese sarà adottato entro breve (martedì sera c’è stata anche una telefonata definita positiva fra Ursula von Der Leyen e Donald Trump in cui si è toccato questo tema).

Contenuti molto apprezzati dal presidente Zelensky, che, nella conferenza stampa congiunta, ha ringraziato la presidente dell’Europarlamento per tutto il suo incessante supporto all’Ucraina e spiegato che, grazie all’aiuto degli alleati, sono stati comprate le prime armi dagli Stati Uniti. "Abbiamo ricevuto più di 2 miliardi di dollari dai nostri partner specificamente per il Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – ha spiegato Zelensky -. Riceveremo ulteriori fondi per ottobre, penso che avremo altri 3,5-3,6 miliardi di dollari. I primi due pacchetti da 500 milioni di dollari includeranno sicuramente missili per Patriot e Himars".

Molto dipende anche da come andrà il prossimo colloquio con il presidente americano, Donald Trump, che i rispettivi uffici del leader stanno preparando. Non è mancata però una tirata alle orecchie a quei Paesi che, oltre a creare sempre problemi a Bruxelles per l’approvazione di pacchetti di aiuti e soprattutto sanzioni, continuano a compare petrolio russo, nello specifico l’Ungheria e la Slovacchia. "Abbiamo discusso in maniera sostanziale su come rendere le posizioni di Slovacchia e Ungheria piu’ europee, poiché dipendono ancora in una certa misura dal settore energetico russo, e contiamo su ulteriori passi sanzionatori da parte degli Stati Uniti d’America" ha spiegato Zelensky, che, dal prossimo pacchetto di sanzioni, si aspetta che uno dei principali obiettivi siano "l’energia russa e l’infrastruttura del commercio energetico, nonché il settore bancario russo e i vari schemi di elusione delle sanzioni che la Russia sta utilizzando per finanziare la guerra".

"Putin – ha concluso il numero uno di Kiev -deve sentire che la sua intenzione di proseguire la guerra, di continuare gli attacchi e di portare destabilizzazione in paesi come la Polonia e la Romania, significherà dolore prima di tutto per la Russia. Se non prova dolore, continuerà la guerra".