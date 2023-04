Mosca: “Usa negano visti a giornalisti russi”. Lavrov in partenza per New York: “Non dimenticheremo e non perdoneremo”

Kiev, 23 aprile 2023 – Il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov vola a New York per presiedere il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, di cui la Russia ha la presidenza ad aprile. Alle Nazioni Unite Lavrov è atteso domani, lunedì 24 aprile, per incontrare il segretario generale Antonio Guterres.

Serghei Lavrov, ministro degli Esteri russo

Intanto scoppia il caso dei visti negati ai reporter russi in partenza per New York. Lo ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, come riporta la Tass: “Mancano 40 minuti alla loro partenza. I giornalisti non hanno i visti. L'ambasciata degli Stati Uniti ha risposto che 'ci stava lavorando’. È un'evidente manipolazione della libertà di parola e violazione dei diritti dei giornalisti», ha aggiunto. Duro l’attacco di Lavrov a Washington: “Potete stare certi che non dimenticheremo e non vi perdoneremo”.

Sul campo di battaglia, le forze ucraine sono avanzate sulla riva sinistra del fiume Dnepr, nella regione di Kherson, che era in precedenza sotto il controllo dei russi. Lo ha reso noto l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), citando fra l'altro anche blogger militari russi. Ieri le truppe di Kiev hanno respinto 58 offensive russe e hanno effettuato otto attacchi su aree occupate dai nemici, come rende noto lo Stato Maggiore delle forze armate: “Il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Bakhmut, Avdiivka e Marinka - sottolinea il rapporto -. Cinquantotto attacchi nemici sono stati respinti. Le battaglie più feroci continuano per la conquista di Bakhmut e Marinka”.

Le squadre di ricerca ucraine affermano inoltre di aver recuperato i corpi di centinaia di soldati ucraini morti, insieme a un numero simile di russi, che intendono rimpatriare. Nel frattempo, Kiev chiede la restituzione di ogni ucraino catturato dalla Russia. Lo scrive la Cnn.

Guerra in Ucraina, news in diretta