Lavrov, attacco a Starmer e Macron: “Peacekeeper europei? Sognatori dimostrano incompetenza”

Mosca, 25 marzo 2025 - La pace sembra molto lontana. E Mosca attacca senza mezze misure l’Europa. "Questi sognatori stanno dimostrando la loro totale incompetenza politica ogni giorno che passa", ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, commentando l'idea di forze europee di "peacekeeping" in Ucraina. A riportare l’affondo è la Tass, secondo cui Lavrov si riferiva al premier britannico Keir Starmer e al presidente francese Emmanuel Macron. Domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a cena proprio all’Eliseo.

I Paesi europei contraddicono l’amministrazione Trump

I paesi europei contraddicono direttamente la posizione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che parla di parametri preliminari per risolvere il conflitto in Ucraina, secondo l'opinione espressa oggi da Lavrov. "Contraddicono direttamente l'amministrazione Trump, che, per bocca del presidente stesso, per bocca del segretario di Stato Marco Rubio e del Consigliere per la sicurezza nazionale Waltz, ha chiaramente affermato che sono attualmente in corso discussioni preliminari sui parametri di un accordo finale", ha affermato il ministro in un'intervista con l'emittente Channel One. Gli Stati Uniti capiscono che solo Washington può convincere Kiev a fermare gli attacchi e i bombardamenti di obiettivi civili in Russia, ha sottolineato il ministro. "Senza di loro (gli stati occidentali), l'Ucraina sarebbe stata sconfitta molto tempo fa ... Ma vedete, sia Londra che Parigi stanno pompando l'Ucraina di armi", ha aggiunto Lavrov.

Come Napoleone e Hitler

Il desiderio dell'Europa di contenere e sconfiggere la Federazione Russa ''è il desiderio di Napoleone e Hitler', ha dichiarato ancora Lavrov in un'intervista all'emittente Pervyj Kanal. "Il desiderio di contenere la Russia (...), di sconfiggerla, persino di umiliare (il presidente russo Vladimir) Putin'' è "il desiderio di Napoleone e Hitler'', ha affermato il capo della diplomazia di Mosca.

Sul Mar Nero Washington dia ordini a Kiev

E sul Mare Nero il ministro degli Esteri russo vuole che Washington dia ordini a Kiev, nello specifico per un nuovo accordo sulla navigazione sulla scia della Black Sea Grain Initiative, affermando che Mosca desidera meno restrizioni alle sue esportazioni. "Siamo favorevoli a rilanciare in qualche modo, in un modo più accettabile per tutti, la Black Sea Initiative", ha detto Lavrov intervistato da Channel One. Citato dalle agenzie di stampa russe, Lavrov ha aggiunto che Mosca non vuole "che nessuno provi a spingerci fuori" dal mercato globale dei cereali e dei fertilizzanti. La Russia, ha aggiunto Lavrov, ritiene che questo obiettivo possa essere raggiunto solo "in seguito a un ordine da Washington al (leader ucraino Volodymyr, ndr) Zelensky e al suo team".