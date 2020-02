Roma, 22 febbraio 2020 - Si può lavorare per l’Esa, l’agenzia spaziale europea, senza essere astronauti. Basta essere disposti a stare sdraiati a letto fino a due mesi, con la testa leggermente inclinata a freddo, o immersi cinque giorni in una vasca con acqua tiepida, avvolti da un telo impermeabile. Il compenso? Quindicimila euro. Obiettivo, aiutare gli astronauti a capire gli effetti della microgravità sul corpo. In pratica, i volontari dei nuovi esperimenti dell’Esa dovranno simulare le condizioni di vita nello spazio. Saranno continuamente sottoposti a test nell’istituto di medicina spaziale Medes di Tolosa, nel centro aerospaziale tedesco di Colonia e nell’istituto Jozef Stefan di Planica, in Slovenia. "Abbiamo ricevuto molte richieste da volontari, ma non si tratta di una passeggiata: vivere a letto può sembrare piacevole, ma questo effetto passa rapidamente, non appena si è sottoposti alle prime analisi del sangue o alle biopsie muscolari", spiega Jennifer Ngo-Anh, una delle responsabili Esa del gruppo di ricerca sul volo spaziale umano.

Ma, nonostante le avvertenze, è inevitabile che ’l’annuncio di lavoro’ dell’Esa si aggiunga alla lunga serie di mansioni curiose che, in questi anni, hanno attirato i sogni di tanti, in tutto il mondo. Che cosa vorresti fare da grande? Quante volte questa domanda viene rivolta a ragazzi e ragazze che vivono la loro adolescenza sognando. Calciatore e velina, si diceva fossero le due professioni più ambite, ma ce ne sono altre più divertenti e, almeno all’apparenza, molto meno faticose. Magari meno remunerate, ma volete mettere… E nel web se ne possono scoprire di davvero impensate e succose, alla portata di tutti senza impegnativi titoli di studio.

Quali siano le predisposizioni necessarie due professioni nella lunga lista è abbastanza chiaro, come il fatto che si tratti di lavori maschili. Il primo è quello di tester per i preservativi. Anni fa una nota ditta produttrice, la Durex, ha messo un annuncio on line e ha ottenuto molte prenotazioni. Più mirato il lavoro fatto da un tale Jaime Rascone, cileno: prova le prostitute per i bordelli. Le sue relazioni permettono alle ragazze di accedere alle più importanti case di appuntamento del Paese.

Una ventiduenne studentessa di Birmingham, Roisin Madigan, ’arrotondava’ con 1.600 sterline mensili la paghetta familiare lavorando per la ’Luxury Bed Tester’, una società che fornisce a hotel di lusso i migliori talami scelti, per ogni esigenza, dalla ragazza. Altri lavori molto piacevoli e remunerati sono legati alla necessità di redigere un blog su quello che si fa. Un blogger piuttosto famoso è Ben Southall a 34 anni è stato scelto fra circa 30mila candidati per gestire e salvaguardare un Paradiso terrestre, un atollo cristallino nei mari del Sud. Un impiego di sei mesi, per un guadagno di 111mila dollari. Chissà com’è stato il ritorno alla vita di ogni giorno.

Magari ognuno di noi ha un suo lavoro divertente in testa: se sei un buon ciclista potresti offrirti a Google Maps che manda in giro baldi giovani con telecamere Gps per annotare le strade e farci fare bella figura guidando; se sei un goloso perché non assaggiare dolci; se sei curioso perché non fare come la nostra Lucia Sinigagliesi e andare a valutare i record che finiranno nel libro dei Guinness; se sei un buon autista ci sono case automobilistiche che vi pagheranno per testare le macchine; se ami i videogiochi, perché non farlo di mestiere con la aziende che li producono. Se poi riesci a lavorare anche in un luogo piacevole è meglio. Sembra che il migliore al mondo sia in Wisconsin, alla Epic Systems Corp: gli impiegati sono contornati da opere d’arte e lavorano, si dice, più contenti.