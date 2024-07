L’attentato al tycoon. Si dimette la direttrice del Secret Service. Biden: "Ora cambio"

Biden ce l’ha messa, Biden l’ha tolta. Fonti democratiche a Capitol Hill raccontano che a direttrice del Secret Service Kimberley Cheatle, sotto accusa per non aver saputo evitare l’attentato a Donald Trump, ha accettato di dimettersi solo ed esclusivamente perché lunedì sera ha ricevuto una telefonata del segretario alla sicurezza interna Alejandro Mayorkas che le ha comunicato che il presidente le chiedeva di dimettersi "per non ostacolare i lavori della commissione bypartisan" voluta dal congresso sul fallito attentato a Trump. "Se lei lo farà, il presidente la ringrazierà pubblicamente" avrebbe aggiunto. Pugno di ferro in guanto di velluto.

E così, senza più appoggi, per evitare guai peggiori Cheatle ha alzato bandiera bianca dopo che per quattro ore e mezzo, lunedì, ha respinto le accuse che gli venivano dai parlamentari repubblicani e democratici dell’"Oversight committee" della Camera, che lei ha fatto il mezzo miracolo di unire. "Questo comitato – ha detto il suo presidente, il repubblicano James Comer – non è noto per essere un modello bypartisan ma credo che oggi ci abbiamo raggiunto l’unanimità nella nostra delusione per la sua mancanza di risposte". Nell’audizione Cheatle è stata vaga pur se ha ammesso che l’attentato "è il fallimento più significativo del Secret Service degli ultimi 40 anni" e si è "assunta la responsabilità" del fallimento. Ma ai deputati di entrambi gli schieramenti che le chiedevano di dimettersi ha risposto picche, sostenendo con sfrontatezza di essere "la persona più adatta a guidate il Secret Servire in questo momento". E così c’è voluto Biden per convincerla.

Le dimissioni sono state annunciate ieri mattina in una lettera si dipendenti. "Come vostro direttore – scrive Cheatle – mi assumo la piena responsabilità delle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi".

Biden, in cambio, è stato di parola. "Io e Jill – ha detto Biden, guarito dal Covid e rientrato alla Casa Bianca – siamo grati alla direttrice Kim Cheatle . Si è dedicata con abnegazione e ha rischiato la vita per proteggere la nostra nazione durante tutta la sua carriera nel Secret Service. Ci vuole onore, coraggio e incredibile integrità per assumere la piena responsabilità di un’organizzazione incaricata di uno dei lavori più impegnativi nel settore pubblico. L’inchiesta indipendente per arrivare alla verità su ciò che è successo il 13 luglio continua. Auguro a Kim tutto il meglio e prevedo di nominare presto un nuovo direttore". Arrivederci e grazie. Per molti americani, la direttrice del Secret Service ha atteso sin troppo. "È troppo tardi – ha commentato lo Speaker Mike Johnson –. Avrebbe dovuto farlo almeno una settimana fa". In effetti.

"Era indispensabile – osserva Riccardo Alcaro dell’Istituto Affari Internazionali – che qualcuno si prendesse la responsabilità per quello che sembra essere stato un approccio lacunoso e deficiente alla sicurezza di un candidato ed ex presidente. Con un candidato così controverso, in un clima di grande polarizzazione nel quale la violenza politica è stata sdoganata dall’assalto al Congresso, non è stata solo una mancanza di responsabilità nei confronti dell’ex presidente, della famiglia e del partito che rappresenta, ma nei confronti del popolo americano stesso". "Perché se Trump fosse stato ucciso, e c’è mancato veramente poco – chiosa Alcaro – le conseguenze sarebbero potute essere gravissime sul piano della violenza politica. Sinceramente, mi sorprende che la direttrice del Secret Service abbia aspettato così tanto".