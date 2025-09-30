Laser anti droni, Ue e Nato li vogliono per il muro di difesa dell’Europa

Roma, 29 settembre 2025 - La Ue ha in progetto un muro di droni per la difesa dell'Europa e sistemi efficaci per bloccare le incursioni dei mezzi UAv nemici. L'allarme scattato da alcune settimane con i sorvoli di aeroporti e basi aeree europee di misteriosi droni (La Russia è la prima sospettata), troverà "una risposta con particolare urgenza" si legge nel documento inviato dalla Commissione Ue ai 27 sulla Roadmap 2030 della difesa. Per creare una efficace risposta alle incursioni, e per non essere impreparati se in un futuro Mosca tenti ulteriori espansioni, servono sistemi di difesa rapidi, ma anche economici, davanti alle nuove tecnologie usate al fronte. Infatti uno dei problemi su cui si discute a Bruxelles sono i costi di una difesa contro le incursioni di droni. Se per abbattere un velivolo a guida autonoma dal costo di 1000 dollari si utilizzano missili dal valore di milioni, a parte l'efficacia non sempre garantita, entra in gioco anche il fattore economico. Per questo dall'Australia arriva la proposta di laser avanzati capaci di intercettare e distruggere i droni, al prezzo di un dollaro al colpo.

Apollo, il laser anti droni australiano

Secondo la radio australiana Abc, che rilancia questa produzione nazionale, si tratta di una tecnologia più veloce e meno costosa dei missili tradizionali e dei cannoni: i laser di alta potenza, soprannominati Apollo, possono distruggere fino a 50 droni al minuto.

Questi laser, prodotti dalla Electric Opting System (Eos), sono già sul listino della spesa di un Paese Nato dell'Europa occidentale che li ha acquistati per potenziare la sua difesa aerea, fa sapere la Abc. "Vi è stato un cambiamento di paradigma nei combattimenti, particolarmente in Ucraina, caratterizzato dall'uso dei droni", ha spiegato il direttore esecutivo di Eos, Andreas Schwer. "Sta presto diventando una guerra economica e la sola opzione per la difesa è di avere soluzioni meno costose per distruggere i droni. È qui che entra in gioco il ricorso ai laser".

A frenare questa tecnologia sono alcuni difetti, infatti la precisione del laser può essere influenzata da umidità, pioggia, nebbia o polvere, e la loro portata rimane limitata. Inoltre “a differenza dei missili non possono colpire obiettivi attraverso un terreno accidentato", ha spiegato alla radio Abc il ricercatore Justin Bronk, del centro studi difesa Royal United Services Institute, e aggiungendo: "Piuttosto che vaporizzare immediatamente l'obiettivo, il laser causa danno e comincia a bruciare e quindi il drone rallenta o si disintegra".

DragonFire della Marina UK

Una tecnologia però già in mano alla Marina britannica, si chiama DragonFire ed è il prototipo laser studiato dagli esperti di Sua Maestà per intercettare e abbattere doni e missili. Un progetto nato in Gran Bretagna nel 2017 con l'agenzia governativa Defense Science and Technology Laboratory in collaborazione con le aziende MBDA (Produzione missili), la società aerospaziale Leonardo UK e quella tecnologica QinetiQ. Nel 2018 sono stati effettuati i primi test con successo, ma il periodo del Covid ha rallentato lo sviluppo del laser. Nel 2022 in Scozia ci sono state delle prove a bassa potenza per valutare le capacità di tracciare bersagli aerei, poi a novembre dello stesso anno sono stati fatti test ad alta potenza per scenari di guerra. Nel gennaio di quest'anno il DragonFire, sempre durante esercitazioni in Scozia, ha ingaggiato un bersaglio aereo, dimostrando di essere pronto per l'utilizzo effettivo. Il sistema gestisce la potenza del laser con decine di fibre di vetro con cui può tracciare o distruggere, a seconda dell'utilizzo. Il laser principale e i suoi sistemi di puntamento, come una telecamera elettro-ottica e un secondo laser a bassa potenza per il tracciamento, sono montati su una torretta. Il resto è top secret.

Il Posok dei russi

Ma anche Mosca porta avanti un progetto simile, si chiama "Posok" ed è un raggio laser portatile che può distruggere droni e mine antiuomo. I test sono iniziati in estate, gli ultimi sono stati effettuati presso un poligono situato nella zona dell'"operazione militare speciale", cioè in Ucraina, ha riferito l'agenzia Tass, citando la società produttrice LazerBuzz. Il Posok può neutralizzazione gli esplosivi sfruttando la combustione laser, senza provocarne la detonazione, e distruggere i droni. E' economico economico, facile da usare, e utilizzabile anche per lo smaltimento di ordigni inesplosi, comprese mine e munizioni. Il laser nei test può tagliare lastre di acciaio spesse fino a 10 mm, ha un raggio d'azione operativo che varia da 30 a 700 metri. Non ha tempi di attesa o di ricarica, può essere puntato direttamente sul bersaglio e da chiunque, senza una particolare preparazione. Puntato contro i droni li fa esplodere in aria, limitando al minimo i danni derivanti dalla caduta dei resti.

L’Iron Beam di Israele è già operativo

Infine Israele ha già completato i test del sistema di intercettazione laser "Iron Beam", che sarà consegnato all'esercito entro la fine dell'anno. Il progetto del dipartimento per lo Sviluppo delle Armi del ministero della Difesa israeliano e dell'azienda Rafael è il nuovo sistema laser "Iron Beam" capace di intercettare "razzi, mortai e droni in una vasta gamma di scenari operativi".