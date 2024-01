Las Vegas, imputato: “Non sono una persona violenta”. E poi aggredisce la giudice. Il video

Las Vegas, 4 gennaio 2024 – Grave incidente ieri in un tribunale della contea di Clark, in Nevada, dove una giudice è stata aggredita da un uomo, mentre leggeva la sentenza che respingeva la richiesta di libertà su cauzione di quest’ultimo. La vittima è Mary Kay Holthus, magistrata nel suo dipartimento dal 2019 e specializzata nei casi di violenza sessuale, abusi sui minori e violenza domestica. Ad aver commesso l’aggressione è invece Deobra Delone Redden, 30enne residente a Las Vegas, con diversi precedenti, tra cui un’aggressione con mazza da baseball.

Mentre Holthus stava pronunciando la decisione, Redden ha inveito contro la giudice dicendo “f*****i p*****a”, prima di scavalcare il banco degli imputati con un salto e avventarsi sulla donna, che è caduta all’indietro sbattendo sul muro. I commessi presenti in aula si sono immediatamente precipitati a difesa della magistrata. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere a circuito chiuso, e stanno ora circolando online.

Imputato aggredisce giudice durante la sentenza

Durante l’udienza, il 30enne aveva cercato in ogni modo di convincere Holthus di concedergli di pagare la cauzione, così da evitare il carcere: “Non sono una persona violenta – aveva dichiarato – ma una che non smette mai di cercare di fare la cosa giusta, non importa quanto sia difficile”. Aveva poi detto di non sentirsi di meritare la prigione, pur sottolineando che “se è ciò che reputa opportuno” la giudice, allora sarebbe stata la cosa giusta. Redden era stato reputato mentalmente idoneo a sostenere un processo, dopo che si era dichiarato colpevole di “tentate lesioni” per un caso a novembre; accusa notevolmente ridimensionata, considerando le gravi ferite causate alla vittima.

Mary Kay Holthus non ha riportato gravi lesioni, ma uno degli ufficiali accorsi in suo aiuto è stato portato in ospedale per un taglio sulla fronte e una spalla dislocata. La Corte distrettuale di Las Vegas ha lodato in una nota “gli atti eroici del suo staff, delle forze dell'ordine e di tutti gli altri che hanno neutralizzato l'imputato”. Deobra Delone Redden è stato arrestato e dovrà ora affrontare nuovi capi d’accusa, compresa quella di “violenza su persona protetta”, in riferimento alla giudice.

