Usa, la battaglia contro le larve carnivore: l’arma segreta è un esercito di mosche lanciate dagli aerei

Washington, 10 luglio 2025 – Potrebbe sembrare una scena da film di fantascienza, ma negli Stati Uniti si valuta davvero di lanciare interi carichi di mosche dagli aerei. L’obiettivo è combattere un’infestazione di larve carnivore tra le più dannose degli ultimi anni, apparentemente insensibili ai repellenti tradizionali. L’unica arma efficace? Altre mosche, selezionate appositamente per eliminarle.

L'invasione delle larve carnivore

Un’epidemia di vermi del Nuovo Mondo, la forma larvale di una mosca parassita che si insedia nelle ferite degli animali a sangue caldo nutrendosi dei tessuti vivi, si sta rapidamente diffondendo in America Centrale dall’inizio del 2023. Focolai sono stati segnalati a Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize ed El Salvador.

Il responsabile è la Cochliomyia hominivorax, un moscone dal caratteristico colore blu metallico. A differenza di altre mosche carnivore originarie dell’emisfero occidentale, questa specie non si nutre di carcasse, ma di carne viva.

È un parassita unico nel suo genere, come spiega il professor Phillip Kaufman, direttore del dipartimento di entomologia della Texas A&M University, affermando che, a differenza di tutte le altre mosche carnivore originarie dell'emisfero occidentale, questa specie si nutre solo di tessuti animali vivi e, in rari casi, colpisce anche gli esseri umani.

"Dopo l'accoppiamento, la mosca femmina trova un ospite vivo, si posa sulla sua ferita e depone fino a 200-300 uova”, ha spiegato lo studioso. “Dopo 12-24 ore, tutte le uova si schiudono e le mosche iniziano immediatamente a scavare e a nutrirsi dei tessuti dell'animale, causando ferite molto estese”.

Dopo essersi nutrite del tessuto per diversi giorni con i loro uncini boccali affilati, le larve si staccano spontaneamente dall’ospite e si interrano, per poi emergere come mosche adulte, pronte a deporre uova e a ripetere il circolo vizioso.

Combattere il parassita con altre mosche

Non esistono vaccini per prevenire l’infezione, e anche i repellenti convenzionali si sono rivelati inefficaci. Per questo, gli scienziati stanno esplorando soluzioni meno convenzionali per fermare l’epidemia, tra cui l’impiego di mosche sterili. Come un bruco che si chiude in un bozzolo prima di diventare farfalla, la larva della Cochliomyia hominivorax si trasforma in una pupa scura prima di emergere come mosca adulta.

In speciali impianti di produzione controllata, queste pupe vengono sottoposte a radiazioni gamma ad alta energia, che danneggiano il Dna dei maschi e li rendono sterili, secondo quanto riportato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).

Il risultato è una generazione di mosche incapaci di riprodursi: accoppiandosi con le femmine, le inducono a deporre uova non fecondate. Poiché ogni femmina si accoppia una sola volta nella sua breve vita (circa 20 giorni, ndr) l'introduzione massiccia di maschi sterili può portare all’estinzione graduale della popolazione infestante, in un periodo che varia da pochi mesi ad alcuni anni, a seconda della gravità dell’epidemia.

Come vengono ‘sparate’ le mosche

Le mosche sterili adulte vengono quindi caricate in contenitori a temperatura controllata e poi rilasciate dagli aerei. Anche se l’idea può sembrare inquietante, non c’è motivo di allarme: gli interventi avvengono generalmente in aree rurali scarsamente popolate. ‘Non sono attratte dagli ambienti urbani’, rassicura il professor Kaufman. Un progetto che non bada a spese e che, secondo le stime, potrebbe arrivare a costare fino a 300 milioni di dollari.