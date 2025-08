Lancet, il micidiale drone russo modificato capace di trasportare mine anticarro

Roma, 6 agosto 2025 – La guerra fra Russia e Ucraina ha segnato alcuni profondi cambiamenti sul piano militare. In particolare ha mostrato l’importanza dei droni che spesso sono diventate armi fondamentali e, grazie alla loro maneggevolezza e “economicità” (rispetto ad altri armamenti come i missili o l’uso dell’aviazione), hanno preso via via “il sopravvento” rispetto ad altri armamenti “tradizionali” tanto che su entrambi i fronti se n’è aumentata la fabbricazione e la richiesta.

Ora l'emittente di difesa ucraina Militarnyi ha riportato la notizia di una novità militare realizzata dai russi. Un drone Lancet che grazie a una modifica è in grado di essere equipaggiato con una mina anticarro di progettazione sovietica.

il drone Lancet modificato è ora in grado di montare una PTM-3, una mina anticarro a carica cava originariamente sviluppata dall'Unione Sovietica per distruggere sia i mezzi corazzati leggeri che quelli pesanti, riposta la rivista specializzata United24.

I droni Lancet – riporta sempre United24 – sono diventati una delle minacce più pericolose per le forze armate ucraine, in particolare quelle che operano vicino alle linee del fronte, come le unità di difesa aerea e di artiglieria.

A differenza dei droni d'attacco convenzionali, i Lancet si soffermano in aria prima di lanciarsi sui bersagli, il che li rende particolarmente efficaci nel disgregare le unità di retroguardia.

Sotto la denominazione Lancet si cela una famiglia di droni in crescita, prodotti dal gruppo aeronautico russo Zala Aero. La versione più comunemente impiegata sul campo di battaglia è il più grande Lancet-3. Il suo predecessore più piccolo, il Lancet-1, ha avuto un impiego limitato.

Un recente post su X pubblicato da Tomasz Kwasek esperto di armamenti per i siti specializzati, mostra un drone Lancet mentre viene equipaggiato con una mina anticarro.

Rosyjski Łańcet/Lancet z głowicą w postaci miny przeciwpancernej PTM-3 wielokierunkowego rażenia 🤔. pic.twitter.com/oiJDseMZae — Tomasz Kwasek (@KwasekTomasz) August 3, 2025

Il raggio d'azione supera i 40 chilometri, con alcuni rapporti che suggeriscono una portata massima di circa 50 chilometri. Questo rende il drone particolarmente utile per missioni di controbatteria e attacchi a installazioni di difesa aerea.

Secondo il gruppo di intelligence open source Oryx, un singolo drone Lancet costa circa 35.000 dollari, il che lo rende una delle piattaforme d'attacco più convenienti nell'arsenale di droni in espansione della Russia.