L’anatema del Papa : "La fame come arma è un crimine di guerra"

Papa Leone XIV dà voce allo sdegno internazionale "per l’uso del cibo come arma da guerra". "Non possiamo continuare così", dichiara il Pontefice nel suo discorso alla Giornata mondiale dell’Alimentazione coincidente quest’anno con l’80° anniversario della Fao. Come risalta anche dall’emergenza umanitaria a Gaza (che il Papa cita assieme ad altri sei luoghi della terra per compresenza di "morte, difficoltà e povertà"), "impedire intenzionalmente l’accesso al cibo a comunità o interi popoli" rappresenta una "crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini alla fame". Occorre quindi porre "rimedio a questo scandalo" e "mobilitare tutte le energie disponibili, in uno spirito di solidarietà, affinché nel mondo a nessuno manchi il cibo, sia in quantità sia in qualità".

A Gaza l’apertura dei valichi di frontiera per gli aiuti alla popolazione procede a ritmo ridotto. E le ipotesi israeliane di chiusure ritorsive, e addirittura di ripresa dell’offensiva, in risposta alla mancata riconsegna di tutti i corpi degli ostaggi, offrono plastica rappresentazione della denuncia del Papa. Perché la sepoltura dovuta ai morti non può mai essere precondizione del cibo dovuto ai vivi.

Al pieno rispetto degli accordi di Sharm el Sheikh, mancano i resti di 19 ostaggi israeliani ancora dispersi. Per sostenere le operazioni di recupero, una squadra turca di 81 esperti di Protezione civile è pronta ad aggiungersi a quella egiziana già sul campo per aiutare Hamas nel difficile compito di ritrovare tutti gli ostaggi deceduti nella Striscia devastata. "Hamas intende onorare l’accordo e restituire i corpi degli ostaggi", conferma all’Afp una fonte statunitense.

Israele prende tempo e fa sapere che "gli aiuti non passeranno attraverso il valico di Rafah (dovrebbe riaprire domenica ma solo per le persone), ma continueranno a entrare nella Striscia attraverso altri valichi, in particolare quello di Kerem Shalom dove ieri si sono diretti 600 camion. Il ritmo attuale della consegna degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza è "insufficiente", protesta Antoine Renard, direttore World Food Programme (Wfp) per la Palestina.

"La guerra si è fermata, i bombardamenti sono cessati, ma purtroppo la sofferenza continua", spiega Adnan Abu Hasna, portavoce dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai palestinesi. Secondo l’Unrwa, Israele continua a bloccare aiuti alimentari e non alimentari contenuti in seimila camion fermi ai valichi della Striscia. Secondo al Jazeera, solo cento camion sono passati ieri in mezza giornata dal valico alternativo di Kissufim. Passaggi a rilento anche a causa degli estenuanti controlli israeliani di sicurezza. A sera, il conteggio sale a 150.

Durissima la nota della Caritas Internationalis: "I ritardi stanno costando vite, l’accesso deve essere concesso subito". Caritas chiede "l’ampliamento dei valichi" per il flusso "senza restrizioni" di "oltre 170mila tonnellate di cibo, forniture sanitarie e ripari" per la popolazione sfollata di Gaza, nonché il "ripristino del coordinamento Onu per una distribuzione sicura e basata su principi del diritto". Basta ritardi anche nelle "evacuazioni mediche" per "cure specialistiche urgenti" il cui "rifiuto" è chiara "violazione del diritto internazionale umanitario". Caritas alza la voce e auspica sia dichiarata la "piena responsabilità per tutti gli autori di crimini di guerra e contro l’umanità dinanzi ai tribunali nazionali e internazionali. L’impunità deve finire".