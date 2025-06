L’ambasciatore Sessa: “Cambio di regime? Non si fa con le bombe”

Roma, 20 giugno 2025 – Ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per l’Organizzazione internazionale, ogni giorno la possibilità che gli Stati Uniti entrino in guerra direttamente contro l’Iran pare farsi più concreta.

“Siamo appesi alle decisioni di Trump, e ha poco senso fare previsioni. Tutto è possibile”.

Una decisione che cambierebbe radicalmente gli scenari.

“Muterebbe gli orizzonti della guerra, che da regionale rischierebbe di allargarsi. Inoltre finora si è parlato di de-scalation, è evidente che l’ingresso degli Usa la de-escalation invertirebbe la marcia”.

Bombardato il Soroka Hospital di Beersheba, a sud di Israele

Si è parlato molto di Regime change, è quasi di moda. Lei ci crede?

“Per prima cosa metterei in dubbio il diritto di uno Stato di decidere quando i governanti di un altro stato debbano passare la mano, anche se si tratta di un regime come in questo stato”.

Al di là degli aspetti, diciamo, morali, crede che un Regime change in Iran sia adesso possibile?

“Ho molti dubbi. Per esperienza so che quando un paese viene attaccato e bombardato, almeno nell’immediato la popolazione tende a stringersi intorno a chi sta al potere. Anche se parliamo di un regime che non gode di grande popolarità interna. La Storia ci insegna questo. Ricordiamoci che cosa è accaduto in Serbia con Milosevic, io ero lì. La Nato bombardò ma lui restò in sella ancora per due anni”.

Come si sta comportando l’Unione europea? Pare che resti tutto sommato periferica alla scelte che contano.

“La Ue si comporta come si è comportata in questi ultimi anni, e in sostanza è ai margini. Nonostante anche questa crisi avvenga in un teatro tutto sommato vicino a noi, con stati, tipo l’Iran, con cui abbiamo intense relazioni se non altro commerciali”.

L'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per l’Organizzazione internazionale

La crisi iraniana avrà ripercussioni sul teatro ucraino?

“Si e no. Osservo che da alcuni giorni dell’Ucraina non si parla quasi più, e Putin ha in sostanza la mano più libera per affondare i colpi che vuole. Di certo non se ne dispiacerà”.

Si era parlato anche di un possibile baratto tra Trump e Putin, proprio tra Ucraina e Iran.

“Ma, guardi non so. So solo che l’altro giorno Trump ha abbandonato in anticipo il G7 e molti hanno ascritto questa mossa alla volontà di non incontrare Zelensky. Lo spirito di San Pietro è forse già passato”.

Ambasciatore, quanto durerà questa guerra?

“La Storia ci insegna che si sa quando una guerra inizia ma non si sa quando finisce”.

E soprattutto come.

“Non finirà con una pace. Dal ’45 in poi le guerra non sono mai finite con un trattato di pace”.