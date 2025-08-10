L’ambasciatore: lo zar vuole tutto: "Ma Donald deve tutelare l’alleato"

Boni

Il mondo guarda con speranza al vertice ‘caldo–freddo’, Stati Uniti e Russia, fissato il giorno di Ferragosto in Alaska, forse ad Anchorage, la città dei pionieri e della corsa all’oro, per capire se si muove qualcosa per porre fine al massacro in Ucraina.

Gianpaolo Scarante, ambasciatore, docente universitario e analista di geopolitica, il summit può costituire una svolta verso la pace?

"È possibile che sia un primo passo concreto. Lo stesso luogo scelto, l’area geograficamente vicina tra Usa e Russia, è evocativo. Trump rispolvera la fase iniziale pensando che la pace in Ucraina sia un affare tra lui e Vladimir Putin. Ques’ultimo è più difficile da decifrare e comunque pretende di annettere totalmente le cinque regioni che già occupa al 75%".

Qual è la strategia di The Donald in questa fase?

"Lavora per la pace perchè è convinto che l’Ucraina sia solo una parte di un disegno globale, di un quadro più ampio nei rapporti con la Russia, nel confronto con la Cina, della presenza Usa nell’area dell’Indo-Pacifico. E può esserci pure la prospettiva di staccare del tutto Mosca dai rapporti con l’Iran".

Se il vertice fallisce Trump applicherà le sanzioni?

"Lo farà solo come extrema ratio, perchè significherebbe varcare definitivamente una frontiera verso una forte ostilità con Putin. Cosa che il capo della Casa bianca vuole evitare".

Volodymyr Zelenski pretende di essere presente al summit.

"Dal suo punto di vista ha ragione essendo parte in causa, ma il presidente Usa lo considera come terzo incomodo. Pare che per ora Trump abbia lasciato aperto uno spiraglio. Penso che in un modo o nell’altro lo coinvolgerà, durante o dopo il vertice".

Kiev dovrà rinunciare ai territori già occupati dai russi?

"Finora ha dichiarato che non cederà su questo punto, ma in qualche modo dovrà farlo. In presenza di una trattativa concreta immagino uno scenario più articolato. Kiev comunque deve rispettare i rapporti di forza in campo. L’Ucraina ha necessità dell’appoggio americano, ne deve tenere conto negli accordi di pace".

Quale può essere un punto di equilibrio tra Usa e Russia?

"Putin vuole l’annessione delle cinque regioni contese. Una via di mezzo potrebbe essere intanto un congelamento dello status quo con un rinvio verso una formula che garantisca poi sovranità allo Stato ucraino. Trump deve individuare per forza una strada che salvi la faccia anche a Kiev. Ora siamo ancora ad una fase pre-negoziale".

L’Europa, assente in Alaska, può condizionale il summit?

"In questa fase non è determinante. Potrà avere un ruolo importante quando si parlerà della messa in sicurezza dell’Ucraina e della ricostruzione".

Putin sembra prendere tempo per conquistare o più territori.

"È così. Sul campo di battaglia l’esercito russo continua ad avanzare, seppur lentamente. Il Putin–pensiero è arrivare ad un tavolo di pace con il maggior numero di territori conquistati per sancirne la sovranità di Mosca.

Lo zar vuole sostituire Zelensky con un governo filorusso?

"Era un obiettivo iniziale, ma oggi è fuori portata, soprattutto mentre si parla dell’entrata di Kiev nella Ue. E se ciò avvenisse sarebbe una sorta di capitolazione dell’Occidente".