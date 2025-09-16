L’allarme di Crosetto: "Se qualcuno ci attacca l’Italia non è pronta"

"Non dico Putin, dico chiunque (...): se qualche pazzo decidesse di attaccarci (...) non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione". Smontate e rimontate come armi di mobilitazione di massa, le dichiarazioni di Guido Crosetto – motivato dai fatti e dal ruolo – esplodono ancor più fragorosamente sul bersaglio: "Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi, perché – attacca il ministro della Difesa – non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent’anni e i vent’anni non si recuperano in un anno o due".

Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025 (1.269.533 i visitatori della prestigiosa nave scuola in 53 porti internazionali e altrettanti gli ospiti agli stand delle eccellenze italiane), il ministro non risparmia le munizioni dialettiche: "Qualsiasi strumento militare è uno strumento essenzialmente di difesa. L’associazione tra le parole ‘militare’ e ‘guerra’ è immediato ma il motivo per cui nasce la Difesa è continuare ostinatamente a mantenere la pace". L’ineluttabilità della deterrenza è in cima ai suoi pensieri: "La pace si mantiene se c’è un equilibrio, quando c’è una nazione percepita da un’altra come più debole succede quello che è successo tra Russia e Ucraina. Armarsi serve a prevenire le guerre", è la pubblica messa in guardia con radar e visori già orientati tra l’Ucraina e il Baltico: "Come sentinelle dell’Est abbiamo già degli F-35, degli Eurofighter, oltre 2.000 soldati, siamo tra i primi contributori in assoluto nella Nato sul fianco est e noi abbiamo anche il fianco sud – dettaglia Crosetto –. Il contributo dato finora è abbastanza: se dovremo incrementarlo e ci verrà formalmente chiesto, decideremo". È in ballo l’invio di altri due caccia.

In questi casi l’iter è complesso: "Le eventuali valutazioni sul contributo nazionale alle missioni della Nato vengono esaminate esclusivamente nelle sedi competenti dell’Alleanza Atlantica e successivamente sottoposte all’approvazione degli organi istituzionali italiani", fa sapere la Difesa. Ma una nota da Bruxelles conferma che "Italia e Svezia" intendono aggiungersi "ai Paesi contributori" per il potenziamento delle difese aeree polacche nell’operazione Eastern Sentry con Germania, Francia, Regno Unito e Danimarca. Quindi bisogna solo capire da quando e a quale prezzo.

La coperta è infatti corta e, secondo gli esperti in questioni militari, ogni ulteriore invio dovrà tener conto della necessità di non sguarnire l’Italia rendendola vulnerabile ad attacchi esterni. Quindi gli incrementi dei sistemi di difesa aerea antimissili e antidroni con relativo munizionamento in ambito terrestre e navale rappresentano un obiettivo non rinviabile (vedi missili Aster). Perché l’Italia oggi schiera in casa solo poche batterie anti missilistiche Samp-T (dopo la consegna fatta all’Ucraina). Invece sul fronte terrestre l’acquisizione di tank di nuova generazione in collaborazione con la Germania è l’ambizione primaria. I 15 miliardi del Security action for Europe potrebbero velocizzare la corsa.

Nel governo l’evocazione dei nemici procede attraverso selezioni personali. Così il protagonismo di Crosetto attiva quello di Matteo Salvini che, intervenendo al Tg3, mostra i gradi da vicepremier: "Giusto investire più in difesa come dice il ministro Crosetto, anche se per me e la Lega la priorità è la sicurezza nazionale e la difesa dei confini soprattutto a Sud, quelli da cui sbarcano delinquenti e terroristi. Il mio problema – chiarisce con cipiglio identitario – non sono i carri armati russi ma i troppi delinquenti stranieri che ci sono in Italia e che dobbiamo rimandare a casa".