L’agguato a Leopoli: ucciso politico. Era stato presidente del Parlamento. L’accusa: "C’è la mano di Mosca"

Andriy Parubiy (nella foto), ex presidente del Parlamento ucraino e figura simbolo delle proteste di Euromaidan e della rivoluzione ucraina del 2014, è stato assassinato in pieno giorno a Leopoli. Le telecamere hanno ripreso la scena: un uomo con casco e zaino da rider si avvicina, estrae la pistola e spara otto colpi alle spalle del politico, che crolla a terra mentre l’aggressore fugge. Un omicidio a sangue freddo che scuote il Paese e che, secondo Volodymyr Zelensky, è stato "preparato con cura".

Subito è scattata la caccia all’uomo, con un’operazione speciale denominata “Siren” che coinvolge i servizi di sicurezza Sbu. Kiev non esclude la pista russa: Parubiy, per il suo ruolo in Euromaidan e per il suo passato nell’estrema destra ucraina, era da tempo un bersaglio della propaganda e della disinformazione di Mosca ed era ricercato dalle autorità russe dal 2023. "È stato ucciso dai proiettili nemici", ha detto il capo dell’intelligence Kyrylo Budanov.

Il Cremlino intanto propone un’ipotesi diametralmente opposta a questa e sulla carta decisamente ardita: la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha infatti affermato che non sarebbe sorpresa se per l’omicidio fossero accusati i sommozzatori ucraini sospettati dell’attacco terroristico al gasdotto Nord Stream. Non è chiaro perché avrebbero dovuto farlo e con quale movente.

Nato nel 1971, Parubiy fu attivista già in epoca sovietica, più volte arrestato per le sue proteste. Dopo l’indipendenza dell’Ucraina entrò in politica, partecipò alla Rivoluzione Arancione del 2004 e guidò i volontari per l’autodifesa durante le proteste dette di Euromaidan fra 2013 e 2014. Dopo la destituzione di Viktor Yanukovich venne nominato segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa, in carica fino allo scoppio della guerra del Donbass. Poi fu vicepresidente della Rada dal 2014 al 2016 e presidente dal 2016 al 2019, quando si unì al partito Solidarietà Europea di Petro Poroshenko, che oggi parla di "colpo al cuore dell’Ucraina".