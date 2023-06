Usa, "lady in the fridge" ha un nome dopo 28 anni. La sua storia e la caccia al killer

Roma, 28 febbraio 2023 - Lady in the fridge ha un nome, dopo 28 anni. Risolto uno dei più misteriosi cold case americani. La "signora nel frigorifero" si chiamava Amanda Lynn Schumann Deza, era nata l'11 agosto 1965 e viveva in California. Quando venne uccisa aveva 29 anni, un ex marito e 3 figli. Una vita tormentata, capelli biondi e un volto delicato, nelle foto che oggi riempiono i media.

Amanda Lynn Schumann Deza: "lady in the fridge" ha un nome dopo 28 anni

Abby Choi, la modella milionaria uccisa a Hong Kong. "La testa trovata in una pentola"

Chi era Amanda Lynn Schumann Deza

L'ultima volta era stata vista a Napa, in compagnia di un uomo. La scena successiva è datata al marzo 1995. Quando il suo corpo era stato trovato dentro un frigorifero che galleggiava in un canale di irrigazione di Whisky Slough, a Holt, in California. Non aveva documenti, il cadavere era in stato di decomposizione. Per gli investigatori, era stato nascosto lì da mesi.

"Così siamo arrivati a darle un nome"

Lo sceriffo della contea di San Joaquin si è rivolto a un laboratorio di analisi private. Lo studio ha combinato test del DNA e analisi genealogiche per risolvere il caso e identificare possibili parenti viventi. Gli investigatori sono stati quindi in grado di abbinare il campione di DNA di Deza a quelli forniti da sua madre e sua figlia. E le hanno ridato un nome, una storia, una vita. Ora l'appello a chi la conosceva: perché il suo assassino non ha mai pagato.

We are happy to share that the Othram team was able to assist San Joaquin Sheriff's Office in identifying Amanda Lynn Schumann Deza, who was likely 29 years old when she was murdered.#dnasolves #runtheDNAhttps://t.co/5szNbhaH3p — Othram Inc. (@OthramTech) February 23, 2023

Boy in the box

La storia di Amanda ricorda quella del boy in the box (il ragazzo sconosciuto d’America), che a dicembre dopo 65 anni ha avuto un nome. Si chiamava Joseph Augustus Zarelli. Anch in quel caso, la svolta grazie al Dna.

L'appello della polizia