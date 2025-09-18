La vedova di Navalny: "Fu ucciso, ho le prove. L’hanno avvelenato"

"Non resterò in silenzio. Affermo che Vladimir Putin è colpevole dell’omicidio di mio marito, Alexei Navalny. Accuso i servizi segreti russi di aver sviluppato armi chimiche e biologiche proibite. Esigo che i laboratori pubblichino i loro risultati. Finché rimarrete in silenzio, non si fermerà". Sono parole durissime quelle pronunciate da Yulia Navalnaya, vedova del principale oppositore del Cremlino, in un video diffuso sui social e ripreso dalla testata indipendente russa Meduza.

Secondo Navalnaya il team dell’oppositore ha raccolto le testimonianze di cinque dipendenti della colonia penale artica di Kharp, i quali hanno riferito che Navalny, poco prima di morire, era stato colpito da convulsioni. La vedova ha anche rivelato che campioni biologici del marito erano stati trasferiti all’estero di contrabbando: "Due laboratori in Paesi diversi li hanno analizzati e, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato. Questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere resi noti. Meritiamo tutti di conoscere la verità". Navalnaya però non ha fornito i risultati delle analisi di cui è in possesso né altre prove.

Il dissidente russo è morto a 47 anni, ufficialmente il 16 febbraio 2024, mentre scontava una condanna a oltre trent’anni di reclusione. Arrestato nel 2021, aveva trascorso 308 giorni in isolamento nella colonia penale a regime speciale di Kharp, a quasi duemila chilometri da Mosca. Le autorità russe hanno riferito che "si è sentito male durante una passeggiata" e che le manovre di rianimazione erano risultate vane. Una versione sempre respinta dalla famiglia e dai collaboratori, secondo cui Navalny era vittima di un lento avvelenamento iniziato mesi prima.

A rafforzare i sospetti, nelle ultime ore, sono arrivate anche le immagini diffuse da Leonid Volkov, storico braccio destro di Navalny: fotografie di una cella angusta, con tracce di sangue e vomito sul pavimento, accanto a un quaderno e a un dizionario. "Alexei è stato assassinato in modo straziante, con il veleno", ha affermato Volkov.

La denuncia della vedova ha trovato eco internazionale. La Francia, in una nota ufficiale, ha espresso "viva preoccupazione" per i risultati dei laboratori occidentali e ha ricordato che ritiene le autorità russe "pienamente responsabili" della morte di Navalny, chiedendo chiarezza sulle circostanze di un decesso che continua a scuotere le cancellerie europee.