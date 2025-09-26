La Uefa valuta lo stop alla nazionale israeliana. Ma la Fifa difficilmente darà il suo ok

La Uefa valuta la sospensione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali, e una decisione potrebbe essere presa la prossima settimana. La notizia rilanciata dal Times scuote il calcio mondiale, anche se da Nyon in via informale viene fatto trapelare che nessuna riunione è in programma nei prossimi giorni. Ma lo scenario è instabile, anche in vista di Italia-Israele del 14 ottobre a Udine, che salterebbe se la Uefa davvero votasse per un bando. Questa ipotesi confligge con lo status di associata Fifa della confederazione calcistica europea. È evidente che difficilmente la Fifa, organizzatrice del mondiale, accetterebbe un’esclusione preventiva di Israele, questo anche, ma non solo, alla luce del fatto, che il presidente Fifa Gianni Infantino (foto) vanta solidissime rapporti con il presidente americano Donald Trump, che sarà addirittura presente già al sorteggio del torneo iridato del prossimo 5 dicembre. La vicenda è da vero e proprio intrigo internazionale a sfondo calcistico. Dopo che il Cio ha chiarito nei giorni scorsi di non aver mai preso in considerazione l’ipotesi di un’esclusione degli atleti israeliani, Uefa e Fifa sono stati chiamati al boicottaggio di Israele da esperti Onu, che hanno parlato a titolo personale. Il dato di partenza è l’orientamento di diversi paesi Uefa a escludere Israele: la Spagna in prima fila, sull’onda della richiesta del premier Sanchez bocciata dal Ci , e con lei anche Norvegia e i nordici.