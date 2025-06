La tregua resiste ai missili

In 24 ore di febbrili attività, passando anche da momenti di euforia a scatti di incontenibile collera, Donald Trump ha scritto ieri una pagina nella storia del Medo Oriente, raggiungendo, con l’aiuto determinante del Qatar, un cessate il fuoco fra Israele ed Iran. Poco dopo, però, ha scoperto che questo veniva messo in pericolo dalle attività militari di entrambi i Paesi, tanto da essere costretto ad ordinare perentoriamente, in particolare al premier israeliano Benyamin Netanyahu, in diretta televisiva, di richiamare indietro gli aerei da combattimento che già sorvolavano Teheran per sganciare 12 bombe. Minuti dopo una telefonata burrascosa fra il tycoon e Bibi, i piloti di Tel Aviv hanno avuto ordine di limitarsi a sganciare un’ultima bomba, simbolica, su un radar isolato, "avendo cura di non fare altre vittime umane", come intimato dal presidente degli Stati Uniti. Sul suo social Truth– che ha martellato aggiornamenti per tutta la crisi – Trump ha infine sintetizzato: "Sia Israele sia l’Iran volevano fermare la guerra, entrambi! È stato mio onore distruggere tutte le installazioni nucleari e il loro potenziale, per poi finire la guerra". Il deputato repubblicano Buddy Carter ha già proposto ad Oslo la sua candidatura per il premio Nobel per la pace. Anche il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha confermato la fine del conflitto: "È finita la guerra dei dodici giorni imposta alla nazione iraniana".

Nella prima fase della giornata di ieri il Qatar ha svolto un ruolo importante, assorbendo un attacco iraniano contro la base aerea ad Udeid (preannunciato peraltro a Washington, e risultato simbolico) per poi mediare i contatti per una tregua fra il vicepresidente J.D. Vance e la leadership iraniana. Avuta conferma che anche Israele era disponibile per un cessate il fuoco che sarebbe iniziato nella mattina di martedì, Trump ha annunciato sul social che, grazie all’atteggiamento dell’Iran, era possibile puntare adesso "verso la pace e l’armonia nella regione".

Ma proprio nelle stesse ore l’aviazione israeliana ha condotto pesanti bombardamenti su obiettivi del regime a Teheran e l’Iran ha lanciato contro Israele una quarantina di missili uno dei quali ha provocato quattro morti e distruzioni a Beer Sheva, nel Negev. Poco dopo lo scoccare dell’ora stabilita per l’inizio della tregua altri tre missili, lanciati dall’Iran, sono stati intercettati in volo. A quel punto dirigenti israeliani, fra cui il ministro della difesa Israel Katz hanno reagito con foga, ordinando all’aviazione di puntare di nuovo sull’Iran. "Teheran tremerà", ha previsto su X il ministro Bezalel Smotrich.

Dal Qatar Trump ha presto ricevuto messaggi di indignazione. Il presidente americano ha allora lanciato su Truth e in diretta tv una raffica di ordini imperiosi diretti ad Israele: "Non sganciare quelle bombe. se lo fate si tratta di una grave violazione. richiamate indietro i piloti, subito". In un colloquio con i reporter il presidente americano si è anche abbandonato ad un linguaggio poco diplomatico. "Quei due Paesi combattono da così tanto tempo, e così duramente, che non sanno che c… fanno". È seguita una telefonata burrascosa con il bunker in cui si trovava Netanyahu e pochi minuti dopo Trump ha annunciato che l’ultimo intervento dell’aviazione israeliana non avrebbe causato alcuna vittima. Netanyahu aveva chinato la testa.

In diretta tv il premier israeliano, che pensa di volare a Washington nei prossimi giorni, ha comunque fatto buon viso a cattiva sorte, a suo modo. "Abbiamo conseguito un successo storico che resisterà per generazioni – sono state le sue parole –. Abbiamo distrutto per intero l’arsenale nucleare iraniano e assestato al regime il colpo più duro dell’ultimo mezzo secolo". Quindi la minaccia imperativa: "Se qualcuno cercherà di ricostruire il progetto nucleare, torneremo ad agire con la stessa potenza".