La svolta di Meloni. Mozione sulla Palestina: "Lo Stato solo senza Hamas"

Una piccola svolta dopo le piazze piene per Gaza. Giorgia Meloni a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York annuncia che "la maggioranza presenterà in Parlamento una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo". La mozione sarà portata in Aula giovedì 2 ottobre in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La premier quindi apre all’opzione che oggi 151 Stati già hanno scelto e che ha visto negli ultimi giorni gli annunci di Regno Unito, Francia, Canada, Australia e Portogallo.

IL PUNTO DI MELONI

Ma Meloni mantiene anche il suo punto politico: "Personalmente continuo a considerare che il riconoscimento in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema e non produce risultati tangibili concreti per i palestinesi". Però concede che possa essere "un efficace strumento di pressione politica". E puntualizza: "Penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare ostaggi". Infine si augura un voto bipartisan: "Penso che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovarlo nelle persone di buon senso".

L’ATTACCO DI SCHLEIN

Il parziale cambio di direzione di Meloni, che a New York sostiene Trump nella critica alle politiche migratori e sull’agenda green, arriva dopo le "immagini indegne" degli scontri con la polizia che la premier aveva già stigmatizzato, ma anche in seguito alle 75 manifestazioni in altrettante città italiane, a partire dallo sciopero nazionale proclamato da diversi sindacati di base. Davanti alla mozione annunciata da Meloni la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta: "Non è il momento di giochi di prestigio e delle prese in giro".

IL DIBATTITO IN AULA

Prima delle parole della premier i gruppi di Pd, M5s e Avs avevano scritto in una nota comune che "viviamo una vera anomalia democratica, con la presidente del Consiglio Meloni che continua a sottrarsi al dibattito". Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha così replicato al la mozione paventata da Meloni: "Il riconoscimento condizionato dello Stato della Palestina, è l’ultima trovatadi Meloni, un misero espediente che conferma l’ignavia del nostro governo". Dopo l’annuncio della mozione all’attacco va Angelo Bonelli di Avs: "Netanyahu sta uccidendo anche gli ostaggi, quindi di cosa parliamo? La proposta di Meloni è ipocrita". Il deputato di Fratelli d’Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Esteri, chiede: "Nessuna ambiguità da parte della sinistra: voti la mozione di maggioranza. Hamas deve rilasciare gli ostaggi e rinunciare ad ogni ruolo nel nuovo Stato palestinese".