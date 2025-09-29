La strategia. Rotta verso Sud. Corridoio in Egitto

Le barche della Global Sumud Flotilla punterebbe all’Egitto e di lì al valico di Rafah, sfiorando le acque territoriali israeliane, dunque raggiungendo la costa a poca distanza dalla Striscia. E la rotta seguita potrebbe quindi indicare la strategia. Un percorso, questo, che troverebbe la convergenza tra la varie anime della Flotillia. Seguendo questo tracciato gli aiuti verrebbero scaricati a terra per essere trasportati dai camion verso Gaza, con altre organizzazioni che già operano sul territorio palestinese: questo comporterebbe un’apertura almeno temporanea di uno dei corridoi umanitari attraverso il valico di Rafah, come chiedono gli organizzatori della missione. "Se questo accadesse sarebbe una cosa rivoluzionaria", aveva commentato giorni fa qualcuno dell’equipaggio.

Ma tra gli equipaggi c’è anche chi ragiona sull’idea di arrivare in Turchia per poi scendere verso le coste di Israele da Nord, in quel caso forzando il blocco, ma ciò porterebbe al rischio di uno scontro frontale degli attivisti con Israele, visto che l’Italia – che li segue a distanza con una fregata – può garantire la sicurezza della nave solo in acque internazionali. "La missione va avanti e continua verso Gaza. Noi navighiamo in acque internazionali nella piena legalità. Questa è la nostra responsabilità", dice oggi Maria Elena Delia (foto), portavoce italiana della Global Sumud Flotilla.

Sono al momento 350 le miglia che mancano alla barche della Flotilla – rimaste in poco più di 40 – per arrivare a Gaza, l’arrivo è stimato tra 4 giorni, senza ulteriori soste. Alcune imbarcazioni, dopo gli attacchi dei giorni scorsi, non sono riuscite a salpare e tra queste c’è la Family, la nave ammiraglia, smantellata al largo di Creta dopo aver subito un grave danno al motore; le 31 persone a bordo sono state fatte scendere e riassegnate ad altre navi. La navigazione non è affatto facile, per l’incognita maltempo. Già ora le onde sono alte quattro metri e il vento arriva a trenta nodi, racconta chi ha scelto di scendere e tornare in Italia, ma la missione prosegue.

Gli italiani, infatti, che inizialmente erano 50, ora sono scesi a 40 perchè 10, nelle ultime ore, hanno deciso di rientrare. Alcuni hanno abbandonato perchè le imbarcazioni, dopo i sabotaggi, non erano più in grado di proseguire in sicurezza. Altri perchè non più allineati alle idee del comitato direttivo.

"Noi siamo pronti a mediazioni ma senza cambiare rotta", ribadisce, dal canto suo, la portavoce della delegazione italiana, D’Elia. "Le navi della Flotilla – spiega – stanno continuando a muoversi verso sud-est, si sono lasciate Creta alle spalle e si trovano in acque internazionali.