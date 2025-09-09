La Spagna sanziona Israele. Embargo di armi e combustibile: "A Gaza è in atto uno sterminio"

di Lorenzo MantiglioniROMA"Quello che fa Israele non è difendersi, è sterminare un popolo indifeso e violare le leggi del diritto umanitario". Non ha usato un linguaggio sibillino e diplomatico, il premier spagnolo Pedro Sanchez nel dare l’annuncio delle nove misure contro Tel Aviv per "fermare il genocidio a Gaza, perseguire gli autori e sostenere la popolazione palestinese". Un pacchetto di sanzioni che prevede un decreto volto a "consolidare giuridicamente" l’embargo di armi per Israele, il divieto di transito nei porti e nei cieli spagnoli di navi o aerei che trasportano combustibile o materiale destinato a Tel Aviv e il divieto di accesso in Spagna per coloro che "partecipano in maniera diretta al genocidio". Sanchez ha anche condannato Hamas per il sequestro degli ostaggi.

"Crediamo però – ha proseguito – che una cosa sia proteggere il proprio Paese e un’altra sia bombardare ospedali e far morire di fame bambini innocenti". Immediata la replica di Tel Aviv. Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha vietato l’ingresso nel Paese ad alcuni vertici del governo spagnolo, ovvero alla ministra del Lavoro, Yolanda Dìaz, e a quella della Gioventù, Sira Rego, precisando che "Israele informerà i suoi alleati della condotta ostile di Madrid e del carattere antisemita e violento dei suoi ministri". La Spagna ha poi richiamato la sua ambasciatrice da Tel Aviv per consultazioni.

Al netto dello scontro dialettico, la giornata in cui si è consumato l’attentato a Gerusalemme ha registrato un passo in avanti verso una possibile tregua. "Abbiamo detto di sì all’ultima proposta di accordo con Hamas", ha annunciato il ministro Gideon Saar. "Siamo pronti ad accettare un accordo – ha continuato – che porrebbe fine al conflitto. Le condizioni sono il ritorno dei nostri ostaggi e che Hamas deponga le armi, anche se ci sono dei leader europei che ci chiedono di porre fine alla guerra in maniera del tutto incondizionata". L’intesa, proposta da Donald Trump e presentata anche ad Hamas, prevederebbe il rilascio immediato di tutti gli ostaggi (sia i vivi che quelli deceduti) in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, comprese alcune centinaia di terroristi. In questo modo Israele interromperebbe l’operazione nella città Gaza. Fonti di Hamas hanno però precisato che "non è possibile liberare tutti gli ostaggi in un’unica fase, dato che alcuni di quelli deceduti si trovano sotto le macerie", chiedendo un cessate il fuoco per favorire il recupero.

"Questo è l’ultimo avvertimento – ha scritto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, su X – agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all’estero: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati". "In due giorni abbiamo abbattuto 50 torri del terrore, e questo è solo l’inizio della manovra di terra nella città di Gaza. Dico ai residenti: siete stati avvertiti, andate via da lì". Parola di Netanyahu.