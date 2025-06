La Sindrome Olofsson diventò di Stoccolma

Gigi Paoli

La chiamano Sindrome di Stoccolma, dalla città dove fu definita per la prima volta. Ma avrebbe dovuto chiamarsi Sindrome di Clark Olofsson, un Renato Vallanzasca in salsa scandinava, ieri scomparso, che nel 1973 legò emotivamente a sé gli ostaggi di una rapina in banca nella capitale svedese. A coniare il termine – oggi usato per definire certi rapporti sentimentali malati o, finanche, legami politici inspiegabili – fu lo psichiatra svedese Nils Bejerot, che gestì il caso e notò il particolare legame fra rapitori e rapiti, un pensiero dicotomico che opponeva ’noi qui dentro’ a ’loro lì fuori’. Ma Olofsson era un delinquente, e il dottor Bejerot non lo ritenne degno di battezzare la sindrome col suo nome. Non era, insomma, il neurologo Alois Alzheimer o il medico James Parkinson, che dettero il nome ai mali più terribili di oggi. Ma anche la Sindrome lo è, pur non esistendo in nessun manuale di psicologia. Ma esiste eccome in chi vive un rapporto affettivo con situazioni di abuso, spesso accettate dalla vittima: è una dipendenza emotiva riconducibile alla Sindrome di Stoccolma. Che non esiste nei manuali, ma fa male nella realtà. Ben oltre Clark Olofsson.