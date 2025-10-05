La Russia bombarda treni civili. Altri droni sorvolano Monaco

Bombardamenti e civili nel mirino in Ucraina, infrastrutture energetiche nel mirino in Russia. E droni militari sorvolano nuovamente l’aeroporto di Monaco causando ripercussioni sull’importante scalo.

Il corpo senza vita di un uomo di 71 anni è stato trovato tra i rottami dei treni colpiti ieri da droni russi alla stazione di Shostka, nell’oblast’ di Sumy, nel nord dell’Ucraina. Lo ha reso noto la procura locale. Almeno trenta i feriti, ha annunciato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’attacco "barbaro".

Secondo il vicepremier Oleksiy Kuleba, la Russia ha preso di mira in rapida successione due treni passeggeri: prima un convoglio pendolare, poi un treno diretto a Kiev, colpito mentre erano in corso le operazioni di evacuazione. Una dinamica confermata dal ministro degli Esteri Andrii Sybiha, che ha parlato di "doppio attacco", tattica volta a colpire soccorritori e civili. "I terroristi russi devono ricevere risposte forti – ha scritto su X –. Servono nuove sanzioni devastanti e un rafforzamento del sostegno militare a Kiev".

Durissima la reazione europea. "L’Ue è al fianco dell’Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa – ha dichiarato Ursula von der Leyen –. Le immagini da Shostka mostrano la volontà deliberata di Mosca di colpire i civili".

L’Ucraina è invece tornata a colpire in Russia. Nella notte un raid ha colpito una raffineria a Kirishi, nella regione di Leningrado. L’impianto, tra i più grandi della Russia, era già stato bersaglio di attacchi in passato.

Nuovi disagi si registrano anche in Germania: l’aeroporto di Monaco è rimasto chiuso per la seconda notte consecutiva a causa della presenza di droni sospetti. Il quotidiano Bild parla di droni militari da ricognizione. Un cittadino croato di 41 anni è stato arrestato a Francoforte per aver manovrato droni vicino allo scalo.