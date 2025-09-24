La Russia avanza ma non sfonda in Ucraina, ora Putin teme l’arrivo dell’inverno

Roma, 24 settembre 2025 – L'armata russa teme di non raggiungere gli obiettivi prefissati prima delle piogge autunnali e del gelo dell'inverno, eventi destinati a rallentare l'offensiva. In questa guerra di logoramento l'esercito di Mosca è in vantaggio ma non vince e l'Ucraina, nonostante la propaganda diffusa dalla disinformazione russa in Italia dove sono attivi una quarantina di siti e social che guidano la guerra cognitiva, riesce a resistere con orgoglio. L'Ucraina recentemente ha liberato 360 km² e ha preso prigionieri circa 1000 soldati russi, come ha spiegato Volodimyr Zelensky a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite dove ha incontrato separatamente anche Donald Trump.

Lo stesso presidente Usa nella più classica delle giravolte ha speso parole positive sul conflitto ucraino. Ha affermato, tra le altre cose, che la Nato deve abbattere gli aerei che violano lo spazio aereo dei membri dell'Alleanza, eventualità pericolosa e per ora non nell'agenda. Trump ha anche detto che “l'Ucraina sta fermando con successo il potente esercito russo, la situazione per loro non è delle migliori”. Intanto i fondi per l'Ucraina continuano ad arrivare in modo consistente. Secondo ciò che scrive il sito On line Rivista Italiana difesa il Fondo Internazionale per l’Ucraina (International Fund for Ukraine, IFU) ha superato i 2 miliardi di sterline (pari a 2,4 miliardi euro) di supporto militare per le Forze Armate ucraine.

Carri armati russi in Ucraina

L’annuncio è stato di recente dal segretario alla Difesa britannico John Healey MP durante la 30ª riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina (noto anche come “Formato Ramstein”), composto da 50 nazioni, presso il Ministero della Difesa a Londra. L’evento ha visto la partecipazione del segretario generale della Nato Mark Rutte, del ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal e del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Sempre secondo quanto riporta Rivista italiana difesa il sistema di finanziamento riceve contributi da 14 nazioni: Regno Unito, Australia, Canada, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo e Svezia. Il Regno Unito ne detiene la quota più consistente con oltre 500 milioni di sterline. Ognuno degli Stati membri del club versa nel portafoglio comune attraverso il quale vengono acquistati equipaggiamenti concordati con lo Stato maggiore ucraino.

Rivista Difesa ha fatto il punto sulle forniture giunte a Kiev dal giugno 2023. Sono arrivate oltre 1.000 munizioni per sistemi di difesa aerea, tra i quali missili Martlet Lmm o mitragliere anti drone, oltre 600 Uav, sia da ricognizione che d’attacco, sistemi di guerra elettronica, radar di difesa aerea, imbarcazioni tattiche, munizionamento per armi leggere e di artiglieria e componentistica sempre per artiglieria e armi anti missile.

Le Forze armate russe intanto hanno colpito un'unità di addestramento delle Forze terrestri ucraine con un attacco combinato, in cui sono stati utilizzati anche due missili balistici Iskander. Lo riferiscono le Forze di terra dell'Ucraina su Facebook, confermando che l'attacco ha causato vittime tra il personale militare. Secondo la nota, il bombardamento ha centrato direttamente un rifugio.

Le Forze armate russe hanno poi occupato due nuovi insediamenti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Lo ha riferito il servizio di monitoraggio del conflitto ucraino “Deep State”, secondo cui i villaggi catturati sono Novomykolaivka (regione di Dnipropetrovsk) e Novoivanivka (regione di Zaporizhzhya). Secondo quanto riportato, le truppe russe sono avanzate anche nei pressi degli insediamenti di Kalynivske, Ternovo e Novoivanivka. Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite invece in un attacco di droni ucraini su Novorossijsk, sul Mar Nero, che ha anche danneggiato edifici residenziali e l'ufficio del Caspian Pipeline Consortium. Lo ha dichiarato il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev.