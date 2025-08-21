La pugile iper-androgina: "Ha smesso con la boxe". Ma lei: non è vero

Imane Khelif, pugile algerina e campionessa olimpica, la chiarisce in tarda setata smentendo, via Faceboook, le dichiarazioni del suo ex manager Nasser Yesfah, che aveva raccontato a ‘Nice Matin’ il ritiro della pugile. "Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false. Questa persona non mi rappresenta più in alcun modo – ha sottolineato –. Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi".

Le dichiarazioni dell’ex manager avevano subito scatenato i professionisti della dietrologia. La campionessa di Parigi 2024 nel pugilato, che sulla strada per l’oro incrociò i guantoni anche con la nostra Angela Carini, si sarebbe presa una pausa dal ring dopo le polemiche dei Giochi. "Al momento ha smesso, – aveva annunciato Yesfah – non pratica più la boxe. In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista", e il test al quale fa riferimento è quello per il testosterone, dopo il quale fu bloccata nel 2023 e poi riammessa.

In realtà sulla strada di Los Angeles c’è il rischio, se Trump otterrà quello che ha annunciato, che i test siano quelli cromosomici, gli stessi che hanno appena fermato una giocatice vietnamita ai mondiali under 21 di volley. A Parigi la Khelif affrontò anche la nostra Angela Carini, in un incontro che sportivamente parlando fu una farsa, sicuramente condizionato dalle parole più pesanti dei pugni che girarono attorno alla sfida prima, durante e dopo. Perché Imane, contro la quale le altre atlete salite sul ring dei Giochi avevano già ’tirato’ in precedenza senza obiettare nulla fu coinvolta in un combattimento mediatico che vide tanti scendere in campo, con i comodi guantoni delle parole. Al punto che la stessa Angela Carini salì sul ring con la testa confusa, probabilmente.

Ne è sicuro l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò: "Tutto viene strumentalizzato dalla politica. A destra come a sinistra. Angela mi ha mostrato le pressioni cui è stata sottoposta nei giorni precedenti l’incontro dall’Iba", disse Malagò dopo l’incontro fantasma. Carini abbandonò la sfida in lacrime dopo soli 46 secondi del primo round, dicendo al suo allenatore che aveva troppo male al naso per i colpi subiti. Seguirono assalti verbali all’arma bianca contro l’una e contro l’altra, con le diverse associazioni che organizzano la boxe a livello internazionale a cavalcare la polemica, tra cui l’Iba che propose di assegnare alla Carini il premio in denaro destinato alla vincitrice dei Giochi. Da allora, Imane è sparita: "Dal momento in cui ha conquistato l’oro è tornata a casa. Da un giorno all’altro, ha smesso di comunicare con noi, il suo club", spiega Tony Vivarelli, fondatore della ‘Boxe Nizza Azzurra’ che doveva accompagnare la Khelif al professionismo. Nel frattempo, Angela Carini ha ripreso a combattere. Ha vinto il titolo italiano e poi una tappa della Coppa del mondo, anche se oggi è fuori dalla nazionale e l’accaduto ha lasciato segni pesanti nei rapporti con molte atlete azzurre.