La polveriera infinita. Serbia di nuovo nel caos. Le piazze contro il governo

Lacrimogeni, pietre, cariche degli agenti antisommossa, spray al peperoncino, fazioni l’una contro l’altra armate. La situazione nella capitale serba è, per usare un eufemismo, davvero seria. La guerriglia cittadina investe il presidente Alexsandar Vucic di cui i manifestanti chiedono le dimissioni. Lui si mostra deciso a non mollare, ma il finale di questo drammatico capitolo di storia serba è lungi dall’essere concluso. La polizia usa il pugno duro e anche i sostenitori dei partiti di governo che, la maggior parte col volto coperto da maschere, hanno attaccato i manifestanti anti Vucic con violenza. Il tutto è accaduto vicino al Parlamento (presidiatissimo dalle forze di polizia), in particolare al Parco dei Pionieri dove si erano radunate le schiere di Vucic.

I numeri delle proteste, come sempre avviene quando protagoniste sono le piazze, variano. A detta di un organismo indipendente, alla manifestazione contro il governo hanno partecipato 150mila persone. Le autorità parlano invece di 36mila unità.

Gli scontri sono scoppiati nella tarda serata di sabato. Sono stati accesi fumogeni e gli agenti antisommossa hanno usato gas lacrimogeni e le terribili granate stordenti. Ma, al di là della cronaca, ciò che ha colpito gli osservatori è che dall’inizio delle proteste non si erano ma viste scene di violenza così impressionanti.

Si diceva di Vucic che non ha intenzione di dimettersi. "La Serbia ha vinto e non si può sconfiggere la Serbia con la violenza, come alcuni vorrebbero", ha dichiarato in un discorso pubblico. Accusando il movimento, guidato dagli studenti, di "terrorismo", ha assicurato che "molte più persone sarebbero state arrestate per aver attaccato la polizia". Non ci saranno "negoziati coi terroristi e coloro che vogliono distruggere lo Stato".