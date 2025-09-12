La Polonia blinda il confine

di Beppe Boni

Nelle segrete stanze del Cremlino in queste ore analizzano al microscopio ogni parola e sospiro in arrivo da Europa e Nato dopo l’incursione dei droni russi in Polonia, alcuni disarmati, utili tuttavia come esca per mandare in confusione i sistemi di rilevamento. Ma Mosca smentisce: noi non c’entriamo. La tensione è esplosa nelle cancellerie europee oltre che nell’area dei Baltici, il timore di una guerra con la Russia filtra nelle dichiarazioni a tutti i livelli. La Polonia per decisione del primo ministro Donald Tusk ha chiuso lo spazio aereo (idem la Lettonia), schiera 40mila uomini al confine con la Bielorussia dove è in corso l’ esercitazione Zapad in tandem con Mosca, e rinforza la difesa con trincee e barriere anticarro. Per tutte forze aeree e terrestri dell’Alleanza sul confine Est è salito il livello di allarme. Tusk ha invocato l’articolo 4 della Nato che prevede la consultazione tra i Paesi membri e insiste sul fatto "che siamo vicini a una guerra mondiale". Convocato anche il Consiglio di sicurezza Onu. Mai vista una crisi simile dal 1945.

I LEADER

Il primo ministro britannico Keir Starmer si è confrontato ieri con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Tutti e tre d’accordo: "La Russia è sempre più bellicosa". Parole e paura. Perfino il presidente Sergio Mattarella ha evocato il 1914, inizio della Prima guerra mondiale. Preoccupato anche il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin: "Siamo sull’orlo di un baratro". Questo è il clima.

I RINFORZI

La Germania renderà più solida l’air policing aerea nell’area, Londra invia un contingente di caccia Typhoon, la Repubblica ceca manda in Polonia tre elicotteri e 150 soldati, La Francia tre caccia Rafale, Moldavia e Finlandia irrobustiscono i controlli ai confini. Massima mobilitazione. Non si escludono aggiunte ai 40mila uomini già sotto l’ombrello Nato in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria e Romania. I 40mila schierati dalla Polonia sono giustificati anche dal fatto che le manovre bielorusse simulano un attacco al valico di Suwalki, la striscia che unisce Polonia e Lituania tra la Bielorussia e l’enclave russa di Kaliningrad.

LA REAZIONE

Domandona da fantapolitica: l’Europa è in grado di difendersi? "Le forze aeree Nato nel caso dei droni in Polonia hanno fornito una risposta efficace – dice il generale Giorgio Battisti, analista, con alle spalle incarichi Nato –, i radar dei Patriot tedeschi insieme ai sistemi polacchi hanno individuato subito lo sconfinamento. Lo scudo di due F35 olandesi, due F16 polacchi e un velivolo da ricognizione italiano Awacs ha funzionato. Il comando supremo Nato in Europa, Shape, da Mons in Belgio ha coordinato l’ operazione. È stato un test russo: superato".

DIFESA EUROPEA

In caso di attacco oltre alla scudo in cielo sul fronte Est la Nato ha predisposto un piano in tre fasi che prevede il primo step di difesa con le Forze terrestri di reazione rapida che ogni Paese mette a disposizione a rotazione. Seguono due successive mobilitazioni di truppe in 30 e 180 giorni. Il comando Nato Shape a guida Usa in Belgio guida a sua volta un altro comando per la gestione delle operazioni a Bronssum in Olanda. Gli Usa garantiscono la capacità di intelligence, radar spia e satelliti.

DEFICIT MUNIZIONI

Dove la Nato in Europa è debole è il munizionamento. I Paesi membri si sono sguarniti per sostenere l’Ucraina mentre l’ industria è tarata per i tempi di pace. Inoltre il Belgio, produttore di polvere per esplosivi ha ridotto le forniture per alimentare le proprie. Idem la Cina. E il costo delle materie prime per armamenti è schizzato verso l’alto.