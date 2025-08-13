La politologa ucraina: "Il summit riabilita Putin. Così la guerra non finirà"

di Antonio Del Prete

Lo zar, in qualche modo, ha già vinto. È la traduzione brutale del pensiero di Orysia Lutsevych, politologa originaria del Paese invaso, responsabile del Forum Ucraina del prestigioso centro studi britannico Chatham House. "Putin ottiene visibilità diplomatica senza dare nulla, mentre Trump convalida la visione di un mondo dove le superpotenze impongono la loro volontà", dice presentando il vertice di Ferragosto in Alaska.

Lutsevych, come interpreta la decisione di Donald Trump di proporre un vertice con Vladimir Putin in Alaska senza coinvolgere Zelensky?

"Non può esserci pace senza l’Ucraina. Non è una guerra tra Russia e Stati Uniti, quindi accordi bilaterali hanno efficacia limitata. Il vertice esclude anche gli alleati europei di Kiev, che hanno chiesto il rispetto del diritto internazionale e il rifiuto di modifiche dei confini con la forza, in linea con la posizione ucraina contro gli “scambi territoriali”".

Quali sono le vere intenzioni di Putin?

"Vuole sviluppare le relazioni Usa–Russia nonostante la guerra, far passare l’Ucraina come un interlocutore irragionevole e spingere Trump ad abbandonare gli sforzi diplomatici per ottenere mano libera. Punta a interessi economici, soprattutto nel settore energetico, e vuole ritagliarsi un ruolo nell’organizzazione di Trump attraverso i progetti nel Golfo".

Quanto è realistico pensare che un accordo bilaterale Usa–Russia possa porre fine alla guerra?

"Rischierebbe di essere una débâcle per Trump e l’immagine americana, senza neanche congelare il conflitto".

Ma se si raggiungesse un cessate il fuoco, quali sarebbero le priorità dell’Ucraina?

"Dipenderebbe dalle condizioni. Se la sovranità fosse limitata e la sicurezza incerta, Kiev punterebbe a riarmarsi per prevenire nuove invasioni, ricostruendo solo infrastrutture critiche. Continuerà a perseguire giustizia, anche tramite il tribunale speciale, e chiederebbe alla Russia circa 180 miliardi di dollari di risarcimenti".

Quali rischi correrebbe l’Ucraina se un accordo fosse firmato senza il suo coinvolgimento?

"Le relazioni con Mosca resterebbero in stato di guerra aperta o ostilità latente finché persiste la politica neo-imperiale russa".

Cosa può fare l’Ue in questo quadro?

"L’Europa fatica a difendersi senza gli Usa: ha capacità militari deboli e dipende eccessivamente da Washington. La strategia è mantenere il coinvolgimento statunitense il più a lungo possibile. Il riarmo è lento e in ritardo".

L’obiettivo di Putin va oltre l’Ucraina?

"Sì. Le richieste russe del 2021 prevedevano il ritiro della Nato alle posizioni pre-1997, cioè l’uscita degli Stati Uniti dall’Europa, obiettivo condiviso da Trump. Putin non si accontenterà di territori ucraini: un cessate il fuoco potrebbe essere solo una pausa per riarmarsi".

La Nato ha fatto abbastanza per proteggere l’Ucraina?

"No. Ha perso l’occasione di svolgere il ruolo per cui è nata. Biden ha limitato il coinvolgimento ad alto livello. L’Alleanza si è concentrata sulla propria protezione".

Cosa direbbe ai cittadini europei scettici sul sostegno a Kiev?

"Non ci sarà pace in Europa se Putin otterrà ciò che vuole. La vittoria russa significherebbe annessione di terre ucraine, repressione e militarizzazione dei bambini contro l’Occidente. L’unità europea è essenziale. L’esercito ucraino è oggi uno dei migliori difensori dello stile di vita europeo: con maggiore sostegno può infliggere danni decisivi. Concedere ora qualcosa a Putin significa sottrarre un futuro di pace ai nostri figli".