La notte più buia di Kiev

L’Ucraina piange altri 12 morti, tutti civili. All’alba di giovedì, la capitale Kiev è stata colpita da un massiccio bombardamento russo che ha raggiunto edifici residenziali. In mezzo a commenti sdegnati, è comparso anche un post su Truth Social a opera del presidente americano Donald Trump che, più che una condanna, sembra un buffetto sulla spalla dell’omologo russo. "Non sono contento degli attacchi russi a Kiev. Non necessari, e in un pessimo momento. Vladimir, stop! Muoiono 5.000 soldati a settimana. Facciamo in modo che l’accordo di pace si concluda".

Ben diverso era stato il tono del post di due giorni fa, dove, in sintesi, invitava il presidente ucraino Zelensky ad accettare un accordo di pace che somiglia più a una resa alla Russia, pena la sconfitta nella guerra, ricordandogli che non aveva più carte in mano.

Da Mosca, intanto, è arrivato un plauso all’ipotesi del piano di pace del tycoon, che Kiev ha respinto su tutta la linea. Tra le condizioni imposte: la cessione ufficiale della Crimea alla Russia e il divieto per l’Ucraina di entrare nella Nato. Il presidente Zelensky non si muove di un millimetro. "Siamo pronti a lavorare con gli alleati – ha detto in Sudafrica, dove si trova in visita ufficiale –. Ma sulla Crimea non possiamo cambiare idea".

Gli occhi sono ora puntati su Roma, dove domani si terranno i funerali di papa Francesco, ai quali parteciperanno (quasi) tutti i grandi della Terra. È certa la presenza del presidente Trump, che sarà osservato con freddezza da più di un suo omologo.

Mentre la diplomazia lavora per organizzare incontri tra il numero uno della Casa Bianca e altri capi di Stato, il Financial Times, citando fonti dirette, ha fatto sapere che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in visita per due giorni negli Stati Uniti, "utilizzerà gli incontri con i collaboratori più stretti di Trump per sostenere che un ingiusto accordo di pace, volto a placare la Russia, aumenterebbe la minaccia di Mosca per l’Europa".

Ancora più esplicita è stata l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’UE, Kaja Kallas, che su X ha scritto: "Mentre afferma di cercare la pace, la Russia ha lanciato un attacco aereo mortale su Kiev. Questa non è una ricerca della pace, ma una sua presa in giro. Il vero ostacolo non è l’Ucraina, ma la Russia, i cui obiettivi bellici non sono cambiati".

A Roma, Trump dovrà fare i conti con la presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer, entrambi su posizioni molto distanti dalle sue in merito al conflitto. Il numero uno di Downing Street ha proposto di privare totalmente la Russia delle entrate energetiche fino alla fine del conflitto. Il capo dell’Eliseo ha invece risposto indirettamente all’attacco contro Zelensky, dichiarando: "Gli americani devono prendersela soltanto con una persona, il presidente Putin", aggiungendo subito dopo che "non ci si può aspettare che il presidente ucraino accetti le condizioni americane mentre la sua capitale si trova sotto bombardamento".