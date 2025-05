La Nbc rivela il piano di Trump:: "Un milione di palestinesi trasferiti in Libia"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto) sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo riporta l’emittente Nbc citando in esclusiva cinque fonti ben informate a condizione di anonimato. L’Amministrazione Usa ha discusso del piano con la leadership libica, hanno affermato tre fonti sottolineando come il processo sia in fase di valutazione. In cambio del reinsediamento dei palestinesi, l’Amministrazione Usa potrebbe rilasciare alla Libia miliardi di dollari di fondi che gli Stati Uniti hanno congelato più di un decennio fa, hanno affermato tre fonti.

Al momento non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e Israele è stato informato. Ma Basem Naim, alto funzionario di Hamas, ha affermato che il gruppo non era a conoscenza di colloqui sul trasferimento dei palestinesi in Libia. Con l’operazione ‘Carri di Gedeone’, Israele finirà per controllare tutta Gaza, già ora per oltre il 40% nelle sue mani. Nella più ottimistica delle previsioni, con un nuovo accordo di cessate il fuoco con Hamas, manterrà comunque un’ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine. Il piano prevede che Israele, insieme a partner, aiuti a creare nuove istituzioni senza Hamas in ciò che della Striscia resterà ai palestinesi. Ma molti indizi, compreso il sostanziale silenzio della comunità internazionale, lasciano pensare che si vada verso una conquista totale e definitiva.