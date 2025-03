La morte di Hackman: "Risale al 17 febbraio". Resta il giallo sulle cause

Un giallo che sembra al momento inestricabile aleggia sulla morte di Gene Hackman, della moglie Betsy Arakawa e di uno dei tre pastori tedeschi con i quali vivevano nella villa nelle campagne di Santa Fe, capitale del Nuovo Messico, in una sorta di esilio che il due volte Premio Oscar aveva scelto da quando, nel 2004, si era ritirato dalle scene. Lo sceriffo Adam Mendoza non ha escluso alcuna possibilità, neppure l’omicidio, rilanciando anche la pista del monossido di carbonio che era sembrata poco credibile nonostante su di essa puntasse la famiglia dell’attore. Ora però i primi risultati dell’autopsia sembrano far tramontare definitivamente questa ipotesi: sia Hackman sia la moglie sono risultati negativi al monossido di carbonio. La coppia non sarebbe quindi stata uccisa da una fuga del gas che alimentava la casa. La polizia ha inoltre fatto sapere che l’attore sarebbe morto il 17 febbraio, giorno in cui ha smesso di funzionare il suo pacemaker. Sequestrati alcuni indumenti, medicinali per la tiroide e altri, cartelle cliniche, un calendario del 2025 e un cellulare.

Ieri sono stati resi noti i primi risultati degli esami autoptici, ma non sono definitivi e mancano ancora quelli dei test tossicologici. Solo con le informazioni definitive si potrà chiarire il mistero sulla tragedia – accidentale o volontaria – che ha scosso il mondo del cinema che piange un totem della recitazione: cento film con i più grandi registi durante sei decadi, due premi Oscar e tanti altri riconoscimenti che hanno fatto di Hackman una delle più grandi star del grande schermo; dopo avere abbandonato il set per alcuni problemi di salute, l’interprete de "Gli spietati" aveva cominciato a scrivere romanzi assieme a Doug Lahnam. La polizia sta ricostruendo la cronologia dei fatti.

L’allarme è stato dato dai due collaboratori di Hackman, Roland Lowe Begay e Jesse Kesler, che non avendo notizie da due settimane si sono recati nella villa chiamando il 911 dopo avere visto dalla finestra "un corpo a terra". I paramedici hanno trovato la porta socchiusa e i due ormai senza vita "e in stato di semi decomposizione": Betsy, 63 anni, era riversa sul pavimento del bagno accanto a una stufa e a uno dei cani che le faceva la guardia, mentre sulla presenza di medicinali le versioni discordano; Gene, 95, era nel disimpegno della cucina, lo sgabuzzino solitamente usato per togliersi le scarpe: indossava una tuta pantalone e accanto gli sono stati trovati occhiali da sole e bastone. In un armadio del bagno c’era il pastore tedesco morto, mentre il terzo cane girava per il giardino. La donna aveva, come ha scritto la polizia, "mani e piedi mummificati e la faccia gonfia", l’attore sembrava "caduto di schianto".

Ieri ha colpito il comportamento delle due figlie di Hackman avute dalla prima moglie Fay Maltese, deceduta nel 2017 a 88 anni. Elizabeth, 61 anni, e Leslie, 59 (il fratello maggiore Cristopher ne ha 64), sono state fotografate sorridenti in un ristorante di Burbank, in California. Però successivamente hanno rilasciato, con la nipote del divo Annie, una dichiarazione molto contrita: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di nostro padre e di sua moglie. Era amato e ammirato in tutto il mondo, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno. Siamo devastate". Eppure Leslie ha confermato che da parecchio tempo le figlie non vedevano o sentivano il padre "che si era quasi recluso" e quindi non si erano allarmate, perché "sapevamo che era in buona forma, praticava yoga e pilates". "Betsy lo costringeva a una dieta ferrea - ha incalzato Lahnam – e lui doveva mangiare di nascosto".