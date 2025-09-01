La missione pro Pal. Rotta sulla Striscia: "Risposta eccezionale"

GENOVA

Luna Bark è la prima a prendere il largo dal porto antico di Genova. ‘Da sponda a sponda, Palestina libera’ recita lo striscione dispiegato sulla fiancata della barca a vela. La bandiera della Palestina abbraccia il pennone, l’equipaggio si sbraccia per un ultimo saluto a chi è rimasto a terra fino a diventare un punto impercettibile all’orizzonte. La seconda è Ghea, capitanata da Francesco Ghini. "Buon vento! Tornate quando avrete scaricato", si sente gridare dalla terraferma. Ultima è Gigolette a chiudere la fila.

Contemporaneamente, a Barcellona salpano altre venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla con a bordo, tra gli altri, anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Le tre ‘caravelle’ italiane, cariche di beni di prima necessità, impiegheranno 4 giorni di navigazione per fare una prima tappa a Catania, dove il 4 settembre prenderanno il largo con le altre vele ‘gemelle’ da Sicilia e Tunisia in direzione della Striscia di Gaza. Per Ghini è "un piccolo gesto, perché i problemi inizieranno dopo la partenza dallo scalo catanese". Lo ricordiamo, la Global Sumud Flotilla è un’operazione umanitaria partita dal basso che vedrà a bordo di 50 imbarcazioni le delegazioni di 44 Paesi, in totale 500 persone tra attivisti, medici, giornalisti, politici, rappresentanti religiosi. "Auguriamo alla Flotilla di navigare in acque internazionali senza incontrare alcun impedimento da parte di Israele dato che questa missione si svolge nella piena legalità e non violenza – precisa Maria Elena Delia, referente italiana della Global Sumud Flotilla –. Chiediamo che si riapra il corridoio umanitario per Gaza, la fine immediata del genocidio e l’eliminazione del blocco che strozza la Striscia".

Il rischio che qualcosa accada c’è, come nel caso della nave Madleen bloccata da Israele. "Se perderemo il contatto con la Flotilla anche solo per 20 minuti, bloccheremo tutta l’Europa – afferma un esponente del Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) –. Faremo tutto ciò che è necessario per fermare il traffico che ogni anno vede passare dalla Liguria 12-13mila container verso Tel Aviv". Per l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, la Flotilla è "benedetta da Dio". Un viaggio il suo che ha avuto inizio a Genova ormai una settimana fa con la raccolta di alimenti e medicinali per Gaza grazie all’appello lanciato dall’Ong genovese Music for Freedom, presieduta da Stefano Rebora (anche lui a bordo della Flotilla), e Calp.

La risposta è stata eccezionale e da tutta Italia: 300 tonnellate raccolte (di cui solo 45 sono destinate alla Striscia a causa della ridotta capienza delle barche, mentre il resto sarà destinato ad altre missioni come quella in Sudan) e centinaia di cittadini che sono accorsi per donare o dare una mano. Un abbraccio della città e dell’Italia intera che si è concluso con una fiaccolata simbolica e super partecipata alla vigilia della partenza. Tra le prime file anche la sindaca Silvia Salis.

Ilaria Vallerini