La missione in Africa. Tajani e Piantedosi:: "Cooperare sui migranti"

L’Italia conta "moltissimo" sul ruolo del Niger per garantire stabilità nell’area sub sahariana, lottare contro il terrorismo – nella regione si moltiplicano le crisi per la presenza di gruppi jihadisti come Boko Haram – e gestire i fenomeni migratori arginando l’immigrazione clandestina.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani arriva a Niamey, ultima tappa della missione in Africa occidentale, dopo Nouakchott e Dakar e, insieme al titolare del Viminale Matteo Piantedosi, incontra il premier nigerino Ali Mahaman Lamine Zeine e i ministri degli Esteri e dell’Interno. La volontà, ribadisce, è quella di "contribuire alla lotta contro il terrorismo e contro l’immigrazione irregolare" in un Paese considerato prioritario per la cooperazione italiana.

Il Niger, nei confronti del quale sono in corso, secondo i dati della Farnesina, iniziative di sviluppo e umanitarie per un valore complessivo di 94 milioni di euro, è "un Paese cruciale per la stabilità, la lotta contro il terrorismo, il traffico d’armi e l’immigrazione irregolare" e Roma vuole essere in qualche modo "portavoce" di questa regione in Europa e in tutto l’Occidente. Il governo italiano ribadisce così la linea sull’immigrazione irregolare, che va combattuta, ma, spiega Tajani al premier nigerino, "al contrario siamo favorevoli ad aumentare l’immigrazione regolare" perché "c’è bisogno di manodopera specializzata e siamo pronti ad accogliere i lavoratori stranieri". L’interesse dell’Italia verso il Niger, che, dopo il colpo di Stato che due anni fa ha portato al potere la giunta militare, ha vissuto un progressivo abbandono da parte dell’Occidente, si traduce anche nella volontà di rinforzare la cooperazione economica. Ci sono settori strategici come quello estrattivo e quello agricolo e la prospettiva è di fare accordi "che siano positivi ed economicamente utili sia all’Italia sia al Niger", ora più che mai alla ricerca di un partner europeo affidabile.

In questo quadro la collaborazione tra le due polizie, osserva Piantedosi, "è già molto attiva", ma nel corso di questa missione è stata rilanciata una ulteriore "disponibilità" a tavoli di confronto diretto, al rafforzamento della formazione e "abbiamo offerto anche ospitalità nelle nostre scuole di polizia in Italia". Non a caso ai militari della missione italiana Tajani ha ricordato che sono "parte importante della nostra politica estera" che "non si può fare se non ci sono delle forze armate efficienti e pronte a operare in territori diversi". I numeri, del resto, parlano chiaro: solo nel 2024 gli attacchi jihadisti sono passati da 62 a 101 con le vittime quasi raddoppiate. E nel primo semestre 2025 si contano già quasi 950 morti in 472 episodi di violenza. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo parlato a lungo con il premier e i ministri nigerini e abbiamo ribadito la nostra voglia di collaborare e di fare ancora di più", ha spiegato il vicepremier rivolgendosi ancora ai militari italiani nel caldo torrido della base della missione Misin a Niamey.

Lo sguardo va anche ai conflitti che attraversano tutto il Sahel, in particolare il Mali dove si teme il peggio per una crisi, quella del blocco del carburante dei gruppi jihadisti, che potrebbe sfociare in un’escalation volta a destabilizzare il Paese e, in una reazione a catena, gli Stati confinanti. "La situazione in Mali è complicata, abbiamo invitato tutti i nostri connazionali a lasciare il Paese", ha ricordato il vicepremier. Insomma, in tutta l’area c’è grande tensione, "c’è il rischio di colpi di Stato e di scontri a fuoco. Noi lavoriamo per la distensione", ha concluso Tajani.