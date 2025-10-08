La ministra degli Esteri dell’Anp: “L’Italia riconosca ora la Palestina. La pace? I veri ostacoli sono genocidio, apartheid e colonie”

“L’Italia riconosca lo Stato di Palestina e sanzioni Israele. È il momento per il vostro Paese di passare dalle parole all’azione concreta”. Varsen Aghabekian è la ministra degli Affari Esteri ed Espatriati dell’Autorità nazionale palestinese. Cristiana, nata in Giordania nel 1958 da famiglia con origini armene, un dottorato in politica all’Università di Pittsburgh. Le sue parole richiamano alla pace ma sono nette: serve un passo avanti coraggioso. Anche perché, come ha detto nei giorni scorsi, il piano Trump “non è perfetto ma va nella direzione giusta”.

Il riconoscimento da parte della Francia e di altri Paesi dello Stato palestinese alle Nazioni Unite ha impatto sul futuro dei palestinesi?

“Sì, a condizione che sia accompagnato da azioni concrete. Non è un gesto simbolico, ma un dovere giuridico e storico. Mette fine alla falsità secondo cui la statualità palestinese può essere ottenuta solo con il consenso della potenza occupante (Israele), che continua a espropriare e a sottoporre il nostro popolo a pulizia etnica. Questo riconoscimento afferma una semplice verità: tutta la terra palestinese occupata dal 1967 – Gaza, la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est – è territorio sovrano dello Stato di Palestina, non terra “contesa”. Chiarisce che l’occupazione è illegale, che gli insediamenti sono illegali e che lo spostamento dei coloni costituisce un crimine di guerra”.

La distruzione di Gaza City

Ma incide anche sulla politica palestinese?

“Il riconoscimento consolida la statualità palestinese senza attendere negoziati infiniti, rafforza la nostra richiesta di piena adesione all’Onu e apre la strada a una presenza di protezione internazionale con il consenso palestinese. Inoltre, crea uno slancio internazionale per la soluzione dei due Stati. Ma è l’applicazione la vera prova”.

In che modo?

“Gli Stati devono tradurre questo riconoscimento in azioni concrete: imponendo embarghi sulle armi, sanzioni mirate e divieti sui prodotti provenienti dagli insediamenti; applicando le sentenze dei tribunali internazionali e finanziando l’Unrwa. Il riconoscimento deve tradursi in applicazione per fermare le atrocità e smantellare il sistema del colonialismo dei coloni”.

Un'esplosione a Gaza

L’Italia non riconosce lo Stato di Palestina: cosa vi aspettate dal nostro Paese adesso?

“L’Italia ha un ruolo cruciale da svolgere. Il riconoscimento dello Stato di Palestina non dovrebbe essere ritardato: non è una concessione, ma un obbligo giuridico e il primo passo per attuare la soluzione dei due Stati e porre fine a decenni di ingiustizie. Il riconoscimento è un prerequisito per la pace, non un suo sottoprodotto. Afferma che il popolo palestinese ha diritto all’autodeterminazione, rafforza il percorso verso una pace giusta e duratura”.

L’Italia ha frenato le sanzioni Ue...

“Ci aspettiamo che l’Italia sostenga le sanzioni, vietando i prodotti provenienti dagli insediamenti, sanzionando i coloni estremisti e i ministri che incitano al genocidio e sospendendo i privilegi commerciali in caso di violazione del diritto internazionale umanitario. L’Italia dovrebbe anche sostenere un embargo sulle armi e fermare le esportazioni che alimentano le atrocità, sostenendo al contempo la piena adesione della Palestina all’Onu, finanziando l’Unrwa. Allineandosi con partner come la Spagna e l’Irlanda, può contribuire a rendere la giustizia norma europea, non eccezione. Prevenire il genocidio e difendere il diritto internazionale non sono condizioni o richieste politiche, sono obblighi. Questo è il momento per l’Italia di passare dalle parole di preoccupazione all’azione concreta”.

Ne ha parlato con il ministro degli Esteri Antonio Tajani?

“Ho fatto un’ottima visita ufficiale in Italia, l’Italia è un Paese amico, per questo vogliamo che si unisca ai Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. È ora di riconoscere la Palestina. Siate dalla parte giusta della storia. Il riconoscimento è legale, porterà giustizia, e la giustizia è l’unica via per la pace”.

Ma come valuta le sanzioni contro Israele proposte dalla Commissione europea?

“Rappresentano un cambiamento atteso da tempo, che passa dalla retorica all’azione. Sanzionare i coloni estremisti e i ministri che incitano apertamente al genocidio è un inizio necessario, ma non può essere la fine”.

Cosa servirebbe in concreto?

“Un embargo completo sulle armi per prevenire i crimini; un divieto sui beni e servizi degli insediamenti; meccanismi automatici che attivino le sanzioni. L’Europa deve anche rivedere l’accordo di associazione con Israele. Le gravi violazioni da parte di Israele, non solo dei diritti umani ma anche del diritto internazionale umanitario e il crimine di genocidio, significano che questo accordo non può continuare come se nulla fosse. Se l’Europa prende sul serio la pace, la giustizia e l’ordine basato sulle regole, le sanzioni sono un obbligo legale e morale”.

In Italia e in tutta Europa si mobilitano movimenti pro Palestina. Hanno il vostro sostegno?

“Sosteniamo pienamente tutti i movimenti non violenti che difendono i diritti dei palestinesi, siano studenti, sindacati o società civile, che chiedono la fine del genocidio, dell’occupazione e dell’apartheid. Questi movimenti riflettono un risveglio morale globale: quando i bambini vengono massacrati, quando le scuole, le università e gli ospedali di Gaza sono sotto attacco, i giovani e le comunità di tutto il mondo si sentono in dovere di essere solidali con il nostro popolo”.

L’attivismo filo palestinese è forte nelle università. In alcuni casi però sono state interrotte lezioni di docenti ebrei...

“Le università devono proteggere la libertà di espressione e il dibattito accademico, ma devono anche assicurarsi di non essere complici di violazioni del diritto internazionale attraverso finanziamenti, ricerche o partnership. Il vero rimedio non è mettere a tacere la protesta, ma porre fine alla complicità e fermare i crimini in corso. Gli studenti in Italia e altrove stanno dicendo che non permetteranno alle loro istituzioni di normalizzare i crimini di guerra o di fornire piattaforme per insabbiarli. La solidarietà deve rimanere pacifica, inclusiva e basata su principi, radicata nei diritti umani e nel diritto internazionale, ma allo stesso modo le università non possono ignorare l’appello della coscienza che proviene dai propri studenti”.

La soluzione dei due Stati è ancora possibile?

“Rimane l’unica soluzione praticabile per la pace, ma senza un’applicazione decisa, l’apartheid diventa permanente; con l’applicazione, i due Stati diventano irreversibili. La soluzione dei due Stati è sottoposta a una pressione senza precedenti, ma rimane l’unico quadro praticabile per una pace giusta e duratura. L’occupazione di Israele, l’espansione degli insediamenti e la devastante invasione di Gaza hanno reso il percorso più difficile, ma non impossibile”.

Quali conseguenze avrà l’occupazione israeliana di altri territori in Cisgiordania?

“Il protrarsi dell’occupazione israeliana e l’annessione di ulteriori territori in Cisgiordania non solo sono illegali, ma costituiscono crimini di guerra. Rafforzano il progetto coloniale, aggravano l’apartheid e mettono a nudo le intenzioni di Israele: impossessarsi del territorio cancellando la demografia palestinese”.

Come vede il futuro di Gaza?

“Dipende dall’azione della comunità internazionale per far rispettare il diritto internazionale e proteggere i civili palestinesi. La ripresa e la ricostruzione devono avvenire sotto la sovranità palestinese, guidate dal piano arabo-islamico, senza trasferimenti forzati di persone e costruite dalle mani della popolazione di Gaza stessa. Per garantire una protezione duratura, una missione di stabilizzazione sotto l’egida delle Nazioni Unite – invitata dalla Palestina – dovrebbe salvaguardare i civili e garantire gli aiuti, senza diventare un’altra forma di occupazione. Gaza deve essere completamente reintegrata con la Cisgiordania sotto un governo palestinese unificato con accesso garantito al mondo esterno. Gaza non deve più essere trattata come un territorio da punire o contenere, ma come una patria dove i palestinesi possano vivere con dignità e in pace”.

Hamas è l’ostacolo alla pace, specialmente dopo il massacro del 7 ottobre? “È fuorviante dipingere Hamas come l’unico ostacolo alla pace. I palestinesi non possono essere ridotti a una sola fazione; i veri ostacoli sono il genocidio, l’apartheid e l’occupazione coloniale. Usare Hamas come pretesto per perpetuare il genocidio, l’annessione e l’apartheid è indifendibile. Ciò che i palestinesi chiedono è libertà, dignità e protezione ai sensi del diritto internazionale. Sono questi principi, non la punizione collettiva o l’occupazione, a creare sicurezza per tutti. Incolpare solo Hamas significa ignorare le realtà sistemiche e strutturali imposte da Israele e non porterà a una pace giusta e duratura”.

Aspettavate una posizione più chiara sulla definizione di genocidio da parte di Papa Leone?

“Rispettiamo profondamente la voce morale e giuridica della Santa Sede. La determinazione giuridica del genocidio e di altri crimini spetta ai tribunali internazionali, e le prove sono schiaccianti. I leader religiosi, compreso il Papa, hanno la responsabilità di chiamare le cose con il loro nome: genocidio, apartheid e crimini contro l’umanità. La chiarezza rafforza il diritto internazionale, i meccanismi di responsabilità e invia un messaggio potente: l’impunità non sarà tollerata. Il riconoscimento e la denominazione di questi crimini non è una questione politica, ma riguarda la giustizia, la prevenzione e il salvataggio di vite umane”.