La minaccia dai cieli. Merz autorizza la polizia: "Potrà abbattere droni"

STRASBURGO (Francia)Il muro europeo contro i droni si alza, ma non senza compromessi. "Non è solo una questione del nostro confine orientale: abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi", ha detto Ursula von der Leyen a Strasburgo durante la plenaria in cui si è discusso delle violazioni dello spazio aereo europeo, ribadendo quanto già detto nei giorni scorsi, vale a dire che il nuovo sistema anti-drone sarà "uno scudo per tutta l’Unione, compreso il fianco meridionale". La presidente della Commissione ha parlato di guerra ibrida e di una "campagna mirata contro l’Europa", rilanciando l’urgenza di una difesa comune: "Non è solo un tema di difesa tradizionale. Il tema riguarda software per droni e pezzi di ricambio per oleodotti. Richiede team di risposta informatica rapida e campagne di informazione pubblica per diffondere la consapevolezza. Questo richiede una nuova mentalità per tutti noi. Dobbiamo esplorare nuovi modi di fare le cose". La prossima settimana presenterà, insieme all’Alto rappresentante Kaja Kallas, la roadmap definitiva della Commissione: nero su bianco progetti, cifre e cronoprogramma, sotto il titolo ‘Preserving Peace – Readiness Roadmap 2030’. Un’etichetta che sostituisce i precedenti nomi come RearmEU, ma che non cambia la sostanza: costruire una difesa europea che sappia reagire a minacce sempre più concrete. Il documento sarà discusso nel Consiglio Difesa di mercoledì e poi nel vertice Ue del 23 ottobre, dove i leader chiederanno di "accelerare il lavoro". Sul tavolo anche i 140 miliardi di asset russi congelati, che Bruxelles vorrebbe usare per finanziare appalti congiunti Ue-Ucraina.La minaccia dei droni, intanto, ha già spinto Berlino a correre ai ripari. Il governo del cancelliere Friedrich Merz (foto) ha approvato un disegno di legge che amplia i poteri della polizia federale, autorizzandola ad abbattere i velivoli senza pilota sospetti. Una risposta agli avvistamenti che nei giorni scorsi hanno paralizzato il traffico aereo a Monaco e Francoforte, con migliaia di passeggeri bloccati. "Il caso dei droni minaccia la nostra sicurezza. Non lo permetteremo", ha scritto il cancelliere sui social. Il ministro dell’Interno Dobrindt ha annunciato nuove unità specializzate e la creazione, entro fine anno, di un centro nazionale per la difesa dai droni. Berlino punta anche alla cooperazione tecnologica con Israele e Ucraina, Paesi che hanno già maturato esperienza in questo campo.