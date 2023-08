La Mecca investita da una tempesta. Un fulmine contro la torre dell’orologio

Riad, 23 agosto 2023 - La Mecca è stata investita da una forte tempesta, con piogge torrenziali insolite per la zona, e un spettacolare fulmine che ha centrato la torre dell'orologio, immortalato in video e foto. La città santa dell'Islam in Arabia Saudita è stata da venti di burrasca superiori a 80 chilometri all'ora, ha fatto sapere con un tweet Hussain al-Qahtani, portavoce del Centro nazionale di meteorologia. Nel quartiere di al-Kakiyyah alla Mecca sono stati registrati 45 millimetri di pioggia in 24 ore, un record per la città.

Da al Al-Jazeera si apprende che le scuole sono rimaste chiuse per il maltempo nel Paese, e i pellegrini si sono trovati in grande difficoltà: alcuni bagnati dalla forte pioggia sono scivolati a terra mentre facevano il tawaf, il rituale giro da condurre sette volte attorno alla Kaaba. Comunque non si registrano vittime, anche se i media hanno ricordato la tempesta che colpì nel 2015 l'Arabia Saudita, abbattendo una gru nella Grande Moschea uccidendo più di cento persone e ferendone altre centinaia.